Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

BİRDEN FAZLA EKLEMDE GÖRÜLEBİLİR

Bazı vakalarda romatoid artrit hastalığının çok hızlı gelişebileceğini belirten Dr. Vahedi, hastalığın tüm eklemlerde ağrı, şişme ve tutukluk yaptığını belirtti. Romatoid artrit hastalarının yataktan kalkamayacak kadar ağrılarının ve tutukluğunun olabileceğine de değinen Vahedi, hastalığın tek bir eklemde veya birkaç eklemde ortaya çıkabileceğini belirtirken, romatoid artrit hastalığının palindromik denilen bir başlangıç şekli olduğunu söyledi. Vahedi, bu tür başlangıçlarda tek bir eklemde akut bir şişme olduğunu ve yaklaşık üç gün içinde tamamen iyileşebildiğini belirterek ayrıca bu atakların aylar sonra tekrar başka eklemde tekrarlanabileceğini söyledi.