Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

Ramazan ayının gelmesiyle kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine bir ay ara verildi. İftar ve sahur sofralarıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişti. Ramazan sonrasında sağlıklı beslenme ilkelerine uyulmadığı takdirde başta kan şekeri yükselmeleri, kalp krizlerine kadar varan bir takım olumsuz sonuçların görülebileceğini belirten hekimler, özellikle Ramazanın bitmesi ile birlikte bayram kahvaltısında hamur işlerinden ve kızartmalardan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini belirterek, "Bayram sabahına uyandığımızda uzun zamandır sabah kahvaltısı yapmayan bir mide-bağırsak sistemi ile uyandığımızı unutmayalım. Bayram sabahı soframızda yumurta, peynir, zeytin, bal, tereyağı gibi besinlerin yanında mutlaka mevsim yeşillikleri olan domates, salatalık, roka, maydanoz, dereotu gibi yiyecekleri de mutlaka bulundurun" Bayram kahvaltısında özellikle hamur işlerinden, kızartmalardan, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş ürünlerinden, tuzlu besinlerden uzak durulmalı. Havaların ısınmasıyla birlikte gerektiği kadar su tüketilmeli, gün boyunca en az 8 bardak su içmeye özen gösterilmeli" uyarılarında bulundu.

HER FIRSATTA YÜRÜYÜŞ

Baharın gelmesiyle birlikte daha sıcak havalara adım atmış bulunuyoruz. Kış aylarında alınan fazla kilolar ve Ramazan ayının etkisiyle vücutta bazı değişiklikler olabilir. Bu dönemde spor yapmak ve düzenli egzersizler yapmak önemli.

Yürüyüş yapmak, bu süreçte oldukça etkili bir aktivitedir. Günlük on bin adımı tamamlamak vücudunuzu hareketlendirmenin ve metabolizmanızı hızlandırmanın harika bir yolu. Ayrıca yürüyüşler stresi azaltmaya, zihinsel sağlığı güçlendirmeye ve genel olarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Ancak, herkesin farklı sağlık durumu ve fiziksel yetenekleri olduğunu unutmamak önemli. Eğer daha önce düzenli egzersiz yapmamışsanız veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa, öncelikle bir doktora danışmanız önemlidir. Ayrıca yürüyüş yaparken doğru ayakkabı giymek ve yeterli su tüketmek gibi önlemleri almak da çok önemli. Sonuç olarak, bahar aylarında yürüyüş yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için faydalı olacaktır. Ancak her zaman olduğu gibi, dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek yaşam tarzınız olmalı.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Baharın gelmesiyle birlikte sağlığınızı kontrol ettirmek için doktorunuza başvurmanız önemlidir. Özellikle kalpdamar sağlığınız için düzenli kontroller yapılmalı. Ayrıca genel sağlık durumunuzu değerlendirmek için kan testleri, göz muayenesi ve ortopedik kontrollerinizi yaptırmanızda yarar var. Bu kontrollerle yaz mevsimine daha zinde girebilirsiniz ve kışın alınan fazla kiloların etkilerini minimize edebilirsiniz. Erken teşhis, birçok hastalıktan korunmanıza ve hayat kurtarıcı önlemler almanıza yardımcı olabilir.

Sağlık önlemlerini ihmal etmemek, uzun vadeli sağlığınız için çok önemlidir.