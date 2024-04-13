Gözünüz sulanıyorsa doktora başvurun

Bahar ayının gelmesi ile daha çok ortaya çıkan ve göz alerjileri olarak bilinen gözün, içini ve etrafını tahriş eden bu hastalık gözün alerjen maddelere tepki vermesiyle meydana gelir. Özel Alfa Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Karaca, bu zamanlarda göz alerjisine karşı korunmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Op. Dr. Abdullah Karaca, "Göz alerjenle mücadele etmek üzere histamin denilen bir madde üretir. Bunun sonucunda gözler ve konjunktiva kızarır, şişer ve kaşınır. Gözler sulanabilir ve yanabilir. Diğer türden konjunktivitlerin tersine, göz alerjileri bulaşıcı değildir. Göz alerjisi olan kişilerde genellikle aynı zamanda burun alerjileri de görülmekte olup bunlar burnun kaşınması, tıkanması ve hapşırma ile kendini gösterir. Genellikle mevsimsel alerjilere bağlı geçici bir durumdur. Göz alerjisi ev hayvanlarının kepeklerinden, tozdan, polenlerden, dumandan, parfümden ve hatta yiyeceklerden kaynaklanabilir. Eğer alerjinize sebep olan durumdan kaçınmayı başaramazsanız, alerjiniz şiddetlenebilir. Ciddi ölçüde yanma ve kaşıntı ve hatta ışığa duyarlılık meydana gelebilir" dedi.

DAMLA KULLANILABİLİR

Op. Dr. Abdullah Karaca, göz alerjisinin belirtilerine dikkat çekti. "Gözde kızarma, kaşıntı, şişme, yanma veya yaşarma göz alerjisine burun alerjisini de görülmesi durumunda, burunda tıkanıklık, kaşınma, hapşırma görülebilir" diyen Op. Dr. Karaca, şöyle devam etti: "Göz alerjisinin normalde zararsız olan bir alerjene vücudun bağışıklık sisteminin tepki vermesidir. Alerjenle mücadele etmek için histamin ve başka maddeler salgılar. Bu reaksiyon sebebiyle gözde kızarıklık, kaşınma ve sulanma meydana gelir. Havada bulunan alerjenler pek çok göz alerjisine yol açar. Bu alerjenlerden bazıları şunlardır: Ot, ağaç ve kanarya otunda bulunan polenler... Toz, ev hayvanlarında bulunan kepekler, küf, duman, parfüm, kozmetik ve ilaçlara karşı alerjik reaksiyon meydana geldiğinde de gözlerde alerjik tepki oluşabilir. Bu kişiler göz doktoruna danışarak koruyucu madde içermeyen damlalar kullanabilirler."

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Karaca

ERKEN TEŞHİS

Sürecin nasıl ilerlediğini de söyleyen Op. Dr. Abdullah Karaca, "Göz doktorunuz gözünüzde enfeksiyon mu yoksa alerjik konjunktivit mi olduğunu inceler. Alerjik konjunktivit genellikle kolaylıkla teşhis edilir. Göz doktoru, gözün yüzeyinde şişen kan damarları gibi göz alerjisi belirtileri olup olmadığına bakmak üzere yarık lamba mikroskobu kullanır. Tıbbı geçmişinize ve ailenizde alerji hikayesi olup olmadığını bakar. Alerjik konjunktivitiniz olup olmadığı belirgin değilse, göz doktorunuz gözünüzde belirli türde bir beyaz kan hücresi olup olmadığını görmek üzere tahlil yapabilir. Bu tahlilde, konjunktivanın ufak bir alanı nazikçe kazınarak toplanan doku, beyaz kan hücresine yönelik teste tabi tutulur" ifadelerini kullandı. Göz alerjilerinin tedavisinde temel nokta, soruna sebep olan maddeyle teması ortadan kaldırmak veya kısıtlamaktır. Ama öncelikle hangi maddeden kaçınacağınızı bilmeniz gerekir. Hatta bir alerji uzmanı tarafından alerjeni veya alerjenleri belirlemek üzere deri veya kan testi yapılabilir.