Çocuklarda influenza enfeksiyonu olabilir

Son günlerde sıkça miyozit (kas iltihabı) vakasıyla karşılaştıklarını belirten Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, çocuğun yürümesine engel olan hastalık konusunda bilgi verdi. Açıkgözoğlu, "Miyoziti dediğimiz kas iltihabı, akut selim çocukluk çağı hastalığıdır. Viral üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının görüldüğü prodromal (başlangıç) döneminden 1 ile 5 gün sonra görülür. Çocuklarda ani başlayan, yürümede güçlük, yürüyememe, baldır ağrısı şikayeti başlar. Şikayetlerin başlamasından sonraki 5-8 gün içinde de gerileyerek düzelir. Ağrı özellikle yataktan kalktıktan sonra (uzun istirahat sonrası) belirgindir. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında görülen bu kas ağrıları en sık influenza enfeksiyonu sonrasında olur" açıklamasını yaptı.