15 günden uzun süren ses kısıklığına dikkat

Nezle, grip, gibi hastalıklar ile sesi yanlış kullanım nedeniyle oluşan ses sorunlarının geçici ve tedavi edilebilir bir durum olduğunu belirten Özel Atagöz Tıp Merkezi KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, ancak 15 günden uzun süren ses kısıklığının altında başka bir sağlık problemi olabileceğini ve mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

KALICI OLABİLİR

Herkesin hayatı boyunca sesle ilgili bazı sorunlarla karşılaşabileceğini kaydeden Op. Dr. Bahattin Mercan, " ncak bazen de tedavi edemediğimiz kalıcı ses sorunları olabiliyor. Bunların başında da sesin yanlış kullanımına bağlı olan sorunlar geliyor. Ayrıca, nodüller, halk arasında ses teli eti olarak bilinen polipler, sulkus dediğimiz doğuştan gelen ses teli üzerindeki yarıklar ya da ses teli felçleri gibi gırtlağa bağlı sorunlar da ses sorunlarına neden olabiliyor. Hatta sadece gırtlakta olan sorunlar değil, tiroit bezi ameliyatları, tiroit bezindeki kitleler, beyindeki veya boyundaki sorunlar da ses teline giden siniri etkileyerek sesin kalitesini bozabilir. Akciğerler hastalıkları da ses sorunlarına yol açan faktörler arasında yer alabilir" ifadelerini kullandı. Ses bozukluğu belirtileri ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Bahattin Mercan, "Hastalar 'sesimde bir cızırtı, boğukluk, kısılma var' şikâyetleriyle hekime gelirler. Bu durumu genellikle çevresindekiler fark edebiliyor. Bezen de ses telleri normal olmasına karşın, kişinin sesini yanlış kullanmasına bağlı olarak sesi kötü çıkabiliyor. Bu noktada, sesin davranışını öğrenip, ona göre bir yol izliyoruz. Bazen ses terapisti de tedavi sürecine dâhil olabiliyor" diye konuştu. Ses hijyeninin sağlanmasının önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Bahattin Mercan, " Ses hijyeni, sesi temiz kullanma, sese iyi gelen gıdalarla beslenme, sese zararlı olan kimyasal iritanlar ki bunların içerisinde en çok bilinen sigaradan uzak durma ile sağlanabilir. Aynı şekilde çevre kirliliği, uygun olmayan çalışma ortamlarında sesi kullanmaya çalışmak da olumsuz etkenler arasında yer alır. Esas önemli konu ise, doğru su kullanımı. İçerisinde su olan, çay, kahve, meyve suyu gibi sıvılar hiçbir şekilde suyun yerine geçmez. Bununla birlikte tüketilen midede sorun yaratabilecek gıdaların da ses sağlığına etki edeceği unutulmamalıdır" diye konuştu. Ses kısıklığı tedavisi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Bahattin Mercan, "Ses telleri dışarıdan herhangi bir kesi olmadan, ağız içerisinden girilerek soğuk ameliyat yöntemleri ya da lazer dediğimiz çeşitli sıcak enstrümanlarla ameliyat edilir. Bir diğer yöntem, içeriden değil dışarıdan boyuna yapılan bir kesiyle ses telinin oturduğu gırtlağa ulaşmak. Burada ses telinin yapıştığı kıkırdağın serbestleştirilmesiyle, ses telinin boyunun kısaltılması ya da uzatılması işlemleri yapılır" ifadelerinde bulundu.