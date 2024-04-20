Ne kadar göz kırpma aşırı ve önemli kabul edilir?

Özel Alfa Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Adalıoğlu göz kırpmanın doğal ve fizyolojik tepki olduğunu belirterek özellikle çocuklarda daha çok karşılaşılan aşırı göz kırpmanın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Dr. Adalıoğlu, "Yeni yürümeye başlayan çocuklar için dakikada 15'ten fazla göz kırpma çok fazla kabul edilir. Araştırmalar yetişkinlerin dakikada yaklaşık 12 kez göz kırpma eğiliminde olduğunu gösteriyor" dedi.

Yabancı cisim: Aniden ortaya çıkan aşırı göz kırpma, örneğin bir kirpik, toz veya kum zerresi gibi gözümüze bir şey kaçtığında doğal bir tepki olabilir. Olası artıkları temizlemek için temiz su kullanarak evde gözlerinin yıkanmasına yardımcı olabilirsiniz. ■ Alerjiler: Alerjilerin çocuğunuzun aşırı göz kırpmasına neden olabilir.

Kuru gözler: Kuru göz rahatsızlıklarının hepsi alerjiye bağlı değildir. Kuru hava ve ortamdaki kirleticiler de çocuklarda kuru gözlere ve aşırı göz kırpmaya katkıda bulunabilir.

Görme sorunları: Çok fazla göz kırpmak, çocuğunuz için bir görme taraması gerektiğinin bir işareti de olabilir. Bazen çocuklar gözlerini odaklamaya çalışırken daha çok kırparlar.

Şaşılık: Şaşı olan çocuklar diğer çocuklara göre daha fazla göz kırpabilir. Şaşılık genellikle çocuk yaklaşık 3 yaşına geldiğinde ortaya çıkar. Yeni doğanların şaşı gözleri varmış gibi görünmesi yaygın bir durumdur. Birkaç aylık olduklarında gözleri düz ve hizalı olmalıdır.

Göz kapağı tikleri: Hareket tikleri, aşırı göz kırpma ve çeneyi hareket ettirme, başı döndürme veya omuz silkme gibi diğer hareketleri de içerebilir. Tikler erkek çocuklarda daha yaygındır ve tipik olarak 5 yaş civarında başlar. Çoğu ergenlik döneminde kendiliğinden geçer.

Stres ve kaygı: Stres veya kaygı yaşayan bazı çocuklar daha fazla göz kırpabilir. Anksiyete, göz kapağı tikini şiddetlendirebilir.