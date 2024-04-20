Yurt dışı hastalar kalp ameliyatı için Ekol’e geliyor

Ekol Sağlık Grubu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, İzmir'in Türkiye'deki en önemli sağlık turizmi merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Devletin sağlık turizmi alanındaki destek ve katkıları, Türkiye'deki sağlık sisteminin gücü ve Türk hekimlerinin başarılı çalışmalarıyla birlikte Dünyanın birçok ülkesinden gelen hasta sayısının gün geçtikçe arttığını söyleyen Opr. Dr. Mehmet Baz İzmir'in sağlık turizmi açısından oluşturduğu potansiyeli değerlendirdi.

İzmir'de sağlık turizminde son durum nedir? İzmir'in sağlık turizmi potansiyeli, şehrin modern tıbbi altyapısı, kaliteli sağlık hizmetleri, deneyimli sağlık profesyonelleri ve termal turizm kaynakları ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, şehrin sahip olduğu termal kaynaklar sayesinde, wellness ve spa turizmi de sağlık turizminin bir parçası olarak gelişmektedir. Ekol Sağlık Grubu olarak 17 yıldır başta hastalarımızın bizlere olan güveni bizi sağlıkta yeni yatırımlara yönlendirdi. Aynı şekilde yurt dışı has talarımızın da bizlere olan güveni ve saygısı ile Dünyanın birçok

ülkesinden gelen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Devletin sağlık turizmi alanındaki destek ve katkıları da önem arz etmektedir.

İzmir hangi ülkelerden tercih ediliyor? Ayda binden fazla yabancı hasta tedavi için Ekol Sağlık Grubu'nu tercih ediyor. Şu anda İrlanda, İngiltere, İskoçya, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, İsrail, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan gibi bir çok ülkeden teşhis, tedavi ve ameliyat hastalarını ağırlamaktayız.

Hangi branşlar tercih ediliyor? Başta obezite cerrahisi, metabolik cerrahi, burun estetiği, onkolojik ve jinekolojik kanser cerrahileri, estetik ameliyatları, saç ekimi, diş sağlığı, göz ameliyatları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve ortopedi gibi bir çok alanda hastalar ülkemizi tercih ediyor.

Hekim tecrübesi ne kadar etkili? Sağlık turizminde hastalar, genellikle yabancı bir ülkede, tanımadıkları bir sağlık sistemi içinde tedavi olurlar. Tecrübeli bir hekim, hastalara güven vererek tedavi sürecinin daha rahat geçmesini sağlayabilir. Tedavi sırasında oluşabilecek olası komplikasyonları öngörebilir ve önlemler alabilirler. Sağlık turizmi yapan hastalar genellikle uluslararası standartlarda tedavi ararlar. Ekol Hastanemizin de uluslararası kalite standartları belgeleri mevcuttur. Tecrübeli hekimler, genellikle bu standartları karşılayacak düzeyde eğitim almış ve bu standartlara uygun hizmet verebilecek donanıma sahiptirler.

Sağlık merkezinin teknolojik altyapısının etkisi nedir? Teknoloji, sağlık hizmetlerinin kalitesini, erişilebilirliğini ve etkinliğini doğrudan etkileyebilir. Ekol Hastanesi olarak her geçen gün hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesindeyiz. Yeni çıkan teknolojileri yakından takip ediyor, hastanemize getirerek başta bölgemiz olmak üzere sağlık turizmi ile şehrimize gelen tüm hastaların kullanımına sunuyoruz. Artık Ekol Hastanesi'nde tüm kalp ameliyatları açık kalp cerrahisi, by-pass ameliyatları, ileri teknoloji ve kaliteli öğretim üyesi kadrosuyla yapılabilmektedir. Ayrıca anjiyo ünitemizde hizmete girdi. Yurt dışından gelen hastalarımıza kalp ameliyatları da yapmaya başladık.