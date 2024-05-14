Kulak çınlaması (Tinnitus) neden olur? Tedavisi nedir?

Tinnitus yani kulak çınlaması sorunu; genel olarak nüfusun yüzde 17'sini etkilerken, yaşlı nüfusta bu oran %33'e kadar çıkıyor. En çok da 40-70 yaşları arasında görülüyor. Tinnitus nedenlerinin tam olarak açıklanamadığına değinen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, "Tinnitus nedenleri arasında en çok; iç kulakta iyon ve nöral kimyasal madde dengesizliği, iç kulak hücre hasarı, iç kulak sinirinde sinir hücreleri arasındaki doğal olmayan bağlantılar öne sürülüyor. Bu rahatsızlık genel olarak 'Objektif Tinnitus' ve 'Subjektif Tinnitus' olarak iki başlık altında toplanır" diye konuştu.

Objektif Tinnitus: İnsan vücudu tarafından oluşturulan seslerin kulak tarafından algılanmasına Objektif Tinnitus denir. Kulak yapıları içindeki ve çevresindeki damarlar ve kaslar bu algıya neden olabilirler. Hastayı rahatsız eden sesler diğer kişiler tarafından da duyulur.

Subjektif Tinnitus: Objektif Tinnitustan daha yaygındır. Hafif ve şiddetli diye ikiye ayrılır. Hafif Tinnitus hasta tarafından ara sıra ve sessiz yerlerde duyulur. Şiddetli Tinnitus ise hastanın yaşam kalitesini azaltacak kadar ağır bir semptomdur.