Sağlıkta randevu sistemi sil baştan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni bir döneme geçildiğini geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı ile anlattı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir sistem oluşturduk, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız, saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz.

Uygulama pazartesi günü başladı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenen Ulusal sağlık değerlendirme ve koordinasyon toplantısında şu açıklamayı yaptı: "Bir süredir sağlık hizmetlerinin daha ileri noktaya taşınması, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması için bir program dahilinde il ziyaretleri, saha çalışmaları yapıyoruz. Verimlilik ilkesi, her alanda olduğu gibi sağlık sitemi ve sağlık hizmetinde de esastır." "SIRADAN BİR SİSTEM DEĞİL"

Sağlık hizmetlerinin tamamını, bütün vatandaşlarına, sosyal güvenlik kapsamında bedelsiz sunabilen ender ülkelerden biriyiz diyen Bakan Koca, " Buna bağlı olarak, sınırlı kaynakla sınır konulmayan bir sağlık hizmeti talebini karşılamaya çalıştığımız da bir gerçektir. Bir vatandaşımızın hissettiği herhangi bir sağlık sorunu, ona hizmet talep etme ve özgürce başvurma hakkını tanımaktadır. En büyük gücümüzse sağlık çalışanlarımızdır. Onlara çabaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYONDA 14'E İNDİ"

Bakan Koca hastanelerde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgilide, sağlıkta şiddete yönelik hayata geçirilen beyaz reform ile birçok sorunun giderildiğine işaret ederek, "Bu reform, hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Dünyada eşi görülmemiş bir yasayla, malpraktis davalarına ilişkin sorunlar yine yakın bir dönemde kökten çözülmüştür. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda, şiddet olayları önemli ölçüde azalmıştır. Beyaz kod uygulamasının yanı sıra gri kod uygulaması pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyonda 14'e inmiştir. Gri kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50'den fazladır. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır" açıklamasını yapan Bakan Koca "Sağlık çalışanlarının verdikleri her hizmetin karşılığını aldığı bir teşvik sistemine geçmiş durumdayız" dedi.

YÜZDE YÜZ YERLİ AŞILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradıklarını, "Yeni Doğan SMA tarama programında 2 milyon 200 binden fazla bebeğimiz için tarama yaptık" dedi. Bakanı Koca " Hedefimiz, ihtiyacımız olan aşıların tamamının Türkiye'de üretilmesidir. 3 aşımız yani kuduz, Hepatit A ve suçiçeği aşıları, teknoloji transferi ile artık ülkemizde üretilecek" diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca`nın bu açıklamaları sağlık sisteminde yeni bir dönemin başlangıç müjdesi. Bu sistem hem hekimleri hem de hastaları bir nebze de olsa rahatlatacak gibi. Aslında en önemlisi daha öncede yine bu köşemde belirtmiştim bir çok işlemlerin Aile hekimlerine devri ve en azından ayaktan tedavi ve ön tetkiklerin aile hekimleri tarafından yapılması hastanelerin yükünü azaltacaktır. Biz yine buradan belirtelim.