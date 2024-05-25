Çocuklarda genel anestezi ile diş tedavisi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Çocuk Diş Hekimi Sibel Acar diş hekimi koltuğunda birçok çocuğun stres yaşadığını belirterek genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin hasta ve hekim açısından daha konforlu bir tedavinin yapılmasını sağladığını söyledi. Çocuklarda ilk diş hekimi muayenesinin dişlerin çıkmaya başladığı 6'ıncı aydan itibaren yapılabildiğini belirten Sibel Acar, "Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan problemler diş çürüğü ve travmalardır. Bunların tedavileri klinik koşullarında yapılabildiği gibi özellikle küçük yaştaki çocuklarda özel iletişim ve davranış yönlendirmesine izin vermeyen çocuklarda genel anestezi altında bu işlemler tamamlanabilir. Genel anestezi altında bütün diş çürüklerinin tedavisi tek seansta yapılmaktadır. Gerekli olan işlemler diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi ihtiyaç durumuna göre 1-3 saat arasında değişen sürelerde tamamlanmaktadır" dedi.

HER MERKEZDE YAPILAMAZ

Genel anestezi ile diş tedavisinin her merkezde yapılamadığını belirten Sibel Acar, "Genel anestezi ile diş tedavisinin mutlaka hastane koşullarında, ameliyathane ortamında, anestezi uzmanı hekimin gözetiminde yapılması gerekmektedir" diye konuştu. Acar, "Bu yöntem özellikle çocuklarda ağır diş cerrahisi veya uzun süren işlemler gerektiren durumlarda tercih edilmektedir" şeklinde konuştu.

Genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin mutlaka ameliyathane ortamında ve anestezi uzmanı gözetimi altında yapılması gerektiğini kaydeden İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hacı Mehmet Güneş, "Genel anestezi altında diş tedavisi her çocuk için uygun değildir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için çocuğun genel sağlık durumu dikkate alınmalıdır. Ayrıca diş tedavisi yapılmadan önce anne, baba ve çocuklar detaylı bir şekilde bilgilendirilmelidir" dedi.