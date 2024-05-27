Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat!

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması gıda güvenliğini tehdit ediyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu şehirlerin başında gelen İzmir'de, tüketimi artan donmuş gıdaların çözünme süresi kısalıyor. Çözünüp, tekrar dondurulan ürünler ise gıda zehirlenmelerini artırıyor. İzmir Türkiye'nin batısında kaldığı için diğer şehirlere göre havanın daha çabuk ısınmaya başladığını aktaran TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ulaş Kırım, "Gıda güvenliğinin sağlanması için ülke genelinde alınan tedbirlerin İzmir'de daha erken uygulanması gerekiyor. Öte yandan donuk ürünlerin kısa süre dışarıda bekletilmesi, özellikle otel ve restoranlarda açık büfe gibi sunumların kısa süreli olması gerekiyor. Tüketiciler de soğuk zincirde taşınması gereken ürünleri alışverişin son kısmına bırakıp en kısa zamanda dondurucularına yerleştirmeli. Dondurulmuş ürünler asla ortam sıcaklığında çözündürülmemeli ve çözülmüş ürün bir daha dondurulmamalı" ifadelerini kullandı.