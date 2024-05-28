Gözdeki hastalıkların sebebi obezite olabilir

GÜNÜMÜZDE hareketsiz yaşam, aşırı kalorili gıdalar ve oturarak çalışma gibi nedenlerle giderek yaygınlaşan obezite ve buna bağlı hastalıklar ülkemizde de artış gösteriyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, kan damar hastalıkları ve vücudun genel sağlık durumunun göz sağlığını da etkilediğini söyledi.

Obezitenin vücuttaki damarları ve hormonları olumsuz yönde etkileyerek diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara neden olduğunu belirten Altınbay, bu durumun göz hastalıklarını tetiklediğine dikkat çekti.

Obeziteyle bağlantılı göz hastalıkları hakkında bilgi veren Op. Dr. Altınbay, "Obezitenin katarakt, glokom (göz tansiyonu), sarı nokta, retinopati (şeker hastalığına bağlı göz bozukluğu) ve gözlerde sulanma, batma hissi ve bulanık görmeye neden olan kuru göz hastalığına yol açtığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuş" diye konuştu.