D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini hangi besinlerde var?

Vücudun D vitamini ihtiyacının yaşa göre farklılık gösterdiğini belirten Tan, "Yaş ilerledikçe alınması gereken miktar artar. Vitaminin vücuttaki seviyesi çok düştüğü zaman kemikler ince, kırılgan veya kusurlu hale gelir. D vitamini eksikliği toplumda yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle koyu renk cilde sahip olanlar, aşırı kilolu olanlar ve 65 yaşından büyük bireylerin D vitamini seviyeleri daha düşüktür.

Bu nedenle kan seviyelerini normale getirmek için vitamin takviyesi gerekir. Fakat bu konuda da dikkatli olmak ve aşırı vitamin almaktan kaçınmak önemlidir; çünkü çok yüksek düzeydeki D vitamini seviyeleri toksisiteye neden olabilir. Mutlaka takip edilmelidir" şeklinde konuştu.