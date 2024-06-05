Konsantrasyonu artıran besinler

Liseye giriş sınavları geride kaldı, şimdi sırada üniversiteye giriş sınavları var. Bu yoğun ve stresli dönemde, sınava hazırlanan gençlerimizin sadece akademik çalışmaları değil, aynı zamanda beslenme alışkanlıkları da büyük önem taşıyor.

Doğru ve dengeli beslenme, zihinsel performansı artırarak konsantrasyonu güçlendirebilir ve öğrenme sürecini kolaylaştırabilir.

Özellikle beslenmenizde yer verebileceğiniz bazı besinler var ki beyin fonksiyonlarını artırmada önemli rol oynar.

Gelin hafıza ve konsantrasyonu güçlendirebilen bu besinleri öğrenelim.

1) SOMON

Somon beyin sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asidi, taurin aminoasidi ve sitikolin içerir. En yüksek omega-3 içeren balıklardan biri olması onu beyin sağlığı için öne çıkartır. Yapılan bir araştırmada yüksek omega- 3'ün beyindeki kan akışını arttırdığı ve daha iyi bir biliş ve düşünme yeteneği sağladığı bulunmuştur.

Ben zayıflamaya da destek olduğu için genç yetişkin fark etmeden haftada 2 ya da 3 gün balık tüketilmesini öneriyorum. Özellikle sınav dönemlerinde daha yüksek omega-3 alımı için bu balıklardan birini somon olarak tercih edebilirsiniz.

2) KEFİR:

Artık yeryüzünde beyin- bağırsak etkileşimini duymayan çok az insan kaldı. Bağırsaklarınızdaki iyi ve kötü huylu bakterilerin oluşturduğu mikrobiyota sinir sistemiyle doğrudan etkileşime girebilir. Çalışmalar ruh halinin düzenlemesinde önemli görevleri olan serotoninin yaklaşık %90'ının bağırsaklarda üretildiğini göstermiştir. Bu sebeple probiyotik ve prebiyotik besinlerin düzenli tüketimi ruh halini iyileştirmeye ve depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmaya yardımcı olurken yapılan araştırmalar bilişsel işlevi ve hafızayı da geliştirebileceğini göstermektedir.

Sağlıklı bir besin olmasının yanı sıra probiyotik olan kefiri, hafıza ve konsantrasyon için çocukların günlük beslenmesine ekleyebilirsiniz.

3) CEVİZ:

Tüm kuruyemişler beyin sağlığına faydalı olsa da ceviz, özellikle içerdiği bazı bileşenleri nedeniyle öne çıkıyor.

Ceviz, bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asitleri açısından en zengin kuruyemişlerden biridir. Omega-3 yağ asitleri, beyin hücre zarlarının yapısını destekleyerek bilişsel fonksiyonları iyileştirir. Yapılan bir araştırmada günlük olarak fındık, badem, ceviz gibi kuruyemiş tüketmenin beynin çeşitli bölgelerine kan akışını artırdığı ve kuruyemiş tükettikten sonra kişilerin sözlü hafıza testinde %16 daha fazla kelime hatırlayabildiği görülmüştür.

4) YUMURTA:

Yumurta, beyin sağlığı için önemli olan birçok besin maddesi içerir. Sarısında yüksek miktarda bulunan kolin; hafızayı, ruh halini ve zekayı düzenlemede rol oynayan bir nörotransmitter olan asetilkolinin öncüsüdür.

Ayrıca yumurta yüksek kaliteli protein, B vitaminleri ve antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, beyin hücrelerinin onarımı ve korunması için gereklidir, bu da genel bilişsel fonksiyonları iyileştirir. Çocukların kahvaltda bir tane yumurta tüketmeleri beyin sağlığı açısından değerlidir.

5) KABAK ÇEKİRDEĞİ:

Kabak çekirdeği, beyin sağlığı için önemli olan birçok mikro besin maddesi içerir. Çinko, magnezyum, demir ve bakır açısından zengin olan kabak çekirdeği, bu mineraller sayesinde nörotransmitter fonksiyonlarını destekler ve sinir hücrelerinin iletişimini güçlendirir. Özellikle çinko, beyin fonksiyonları ve sinirsel iletişim için kritik öneme sahiptir. Magnezyum, stres ve anksiyeteyi azaltırken, demir ve bakır beyne oksijen taşıyan kan hücrelerinin sağlıklı işleyişini sağlar.

SAĞLIKLI BİR BEDEN

Doğru beslenme, sadece fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda zihinsel performansınızı da doğrudan etkiler.

Sınav dönemlerinde, konsantrasyonu artıran ve beyin fonksiyonlarını destekleyen bu besinleri günlük beslenme rutininize dahil ederek sınavlara daha iyi hazırlanabilirsiniz.

Unutmayın, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihnin temelidir. Başarıya giden yolda, doğru beslenme sizin en büyük destekçiniz olacaktır.