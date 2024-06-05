Yakut Metodu sertifikalandırıldı

Akut Kalp Damar Hastanesi Kurucu Ortaklarından Doçent Doktor Necmettin Yakut'u uzun yıllardır tanırım ve hekimlik çalışmalarını yakinen takip ederim. Doktor Yakut özellikle kapalı kalp ameliyatlarında zor ve riskli hastaları ameliyat etmektedir. Ayrıca kendisi son derece başarılı bir kalp cerrahı.

Hastaları ile yakından ilgilenen, durumlarını düzenli takip eden ve hastaları ile ameliyat sonrası dostlukları pekiştiren bir yapıya sahip. Doç. Dr.

Necmettin Yakut geçtiğimiz hafta İngiltere'nin dünyaca ünlü Londra İmperial College Üniversitesi Charing Cross Hastanesi tarafından organize edilen CX sempozyumunda, damar hastalıkları konusunda kendisinin 22 yıl üzerinde çalıştığı bir sistemi ülkemiz adına büyük bir başarı ile sunum yaptı. Damar hastalıkları konusunda nihai kararların alındığı bu toplantının sonuçları tavsiye niteliğindedir. Bu toplantıya Türkiye'den resmi olarak kabul ve davet edilen tek çalışma ise Akut Kalp Damar Hastanesinden Doç. Dr. Necmettin Yakut'a ait olup, Doç. Dr. Yakut'un 22 yıl süren bu çalışmasıyla şahdamarı ameliyatları için geliştirdiği "Yakut Metodu" Charing Cross yönetimi tarafından sertifikalandırıldı.

EN ÖNEMLİ TOPLANTI

Özel Akut Kalp ve Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, dünyanın en prestijli toplantıları arasında kabul edilen CX sempozyum hakkında şu bilgileri verdi: "CX Sempozyumu, dünyanın en önemli üniversitelerinden biri kabul gören ve kraliyet lisansı olan Imperial College'nin Charing Cross Hastanesi tarafından organize edilen, yılda bir kez, dünyanın en önemli çalışmalarını Londra'da bir araya getiren bir organizasyondur.

Bu toplantıda vasküler hastalıklar, yani damar hastalıkları hakkında son gelişmeler paylaşılması, son teknik ve teknolojilerin kullanımının sağlanması, dünyaya model olacak son kılavuzların gözden geçirilerek yansıtılması sağlanır.

Bu toplantıya kabul edilen çalışmalar her şeyden önce güvenilir olmalıdır."

ÜLKEDE TEK ÇALIŞMA

Doç. Dr. Yakut ayrıca şu ifadeleri kullandı: " Bu toplantı, tıp bilimine ciddi katkılar sağlayacak çalışmaların kabul edildiği, çok önemli bir toplantıdır. Her yıl dünyadan binlerce çalışma gönderilir.

Bu çalışmalar birçok süzgeçten geçirilerek en değerli ve güvenirli olanlar kabul edilir.

CX Sempozyum'a bu sene Türkiye'den sadece " Yakut Metodu" olarak isimlendirdiğimiz bu çalışma kabul edildi ve çalışma grubumuz toplantıya davet edildi. Vücudumuzda en önemli iki organ kalp ve beyindir. Boyundan beyne giden ve halk arasında şahdamarı olarak bilinen atardamara karotis arter denir. Damar hastalıklarının en önemlisi beyne giden damarda, yani karotis arterde oluşmaktadır.

22 yıllık çalışmanın sonuçları ve 3 binin üstünde hasta ile, 'Yakut Methodu' olarak geliştirdiğimiz bu metodu uluslararası alana sunum için İngiltere`ye davet edildik ve bu çalışma Charing Cross yönetimi tarafından sertifikalandırıldı, bu tür araştırmalar başta ülkemiz kalp cerrahları ve özelliklede İzmir`den İngiltere`ye davet edilmemiz son derece onur ve gurur verici bir durum." Doktor Necmettin Yakut`u dinlerken anlattıkları başta ülkemiz ve İzmir sağlık turizmi acısından da son derece övünç ve gurur verici durum. Bu başarılı çalışma için hocamızı ve ekibini kutlar, başarılarının daim olmasını temenni ederiz.

Doç. Dr. Necmettin Yakut Kasım ayında ise yapılacak çok önemli bir çalıştay için hazırlandıklarının müjdesini vererek, " Kalp damar cerrahisinde yeni metotları yakında açıklayacağız. Bu çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz" dedi.