Bayramda diyet planlarınız bozuldu mu?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki

Kavurmalar, baklavalar, poğaça ve börekler... Bayramın o lezzetli sofralarında kendinizi kaybettiniz mi? Güzel yemeklerin cazibesine kapılıp, diyet planlarınız bir kenara mı bırakıldı? Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz! Bayramın tatlı telaşı ve misafirperverliği arasında diyetin bozulması oldukça yaygındır. Şimdi, bu durumu telafi etmek, alınan kiloları vermek ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına geri dönmek için bazı basit ve etkili adımları keşfetmenin zamanı geldi.

SEBZELER SOFRADA OLSUN

Kurban Bayramı sofralardan etin eksik olmadığı bir bayram olduğu için oldukça protein ağırlıklı beslenildi. Elbette bunun yanında tatlılar ve tuzlular yani basit karbonhidratta oldukça fazlaydı. En çok ihmal edilen sebze-meyve seçenekleri oldu. Bayram sonrası dengeleme yapmak için öğünlerinizin bir tanesini mutlaka sebze olarak tercih ettiğiniz rutine dönün ve haftada 2 gün öğlen ve akşam yemeği olarak sebze yemeği tercih edin. Eğer aralıklı oruç gibi bir modelde kahvaltı ve akşam yemeği olarak besleniyorsanız haftanın üç akşamını sebze yemeği, kalan dört akşamını da hafif protein yemeği olarak tercih edin. Hafif protein kaynağı olarak kuru baklagil salataları, balık ızgara veya hindi fırın kullanabilirsiniz. Bayram sonrası beslenme düzeninizi yeniden yapılandırırken, sebzelerin ana rolü üstlendiği, dengeli ve sağlıklı bir plan oluşturmak uzun vadede hem kilo kontrolüne yardımcı olur hem de genel sağlığınızı destekler.

BAYRAM SONRASI DETOKS

Tatil sonrası hemen tartılmak doğru değildir çünkü aslında vücudunuzda bir ödem artışı da söz konusudur. Bu ödemleri atmanın ve tartıda hızlıca eksilmenin en kolay yolu da vücudunuzun detoks yapmasına yardımcı olmak ve bol su tüketmektir. Su, metabolizmanızı hızlandırır ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Günlük su tüketiminizi minimum 2,5 litrede tutmak, şişkinlik ve ödem gibi sorunların önüne geçer. Ayrıca kendinizi soğuk demleme yeşil çay gibi ödem atıcı seçeneklerle serinletebilirsiniz. Hem ödem atmak hem de gün içinde tok kalmak isterseniz sizin için bir detoks içeceği tarifim var. Bu tarifi bir ara öğün yerine kullanın ve ödemlerinize veda edin. Malzemeler: 2 adet badem salatalık, bir tutam maydanoz, reyhan veya fesleğen, yarım yeşil elma, 1 halka ananas, yarım limon ve 200 ml su ekleyerek blender edin. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar chia tohumu ekleyerek gün içi tokluğunuzu artırabilirsiniz.

FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTIRIN

Bayramda alınan ekstra kalorileri yakmanın en etkili yollarından biri fiziksel aktiviteyi artırmaktır. Bayram sonrasında düzenli egzersiz yapmak hem vücudunuzdaki fazla enerjiyi yakmanıza hem de metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olur. Kendinize hedef koyun ve her gün minimum 1 saat yürüyün. Bunu özellikle sabahın erken saatlerinde kahvaltı öncesi yapmanız yağ yakımını hızlandıracaktır. Eğer tansiyon veya şeker probleminiz varsa küçük bir ara öğün sonrası yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bunun dışında bisiklete binme, yüzme, ip atlama kolaylıkla yapabileceğiniz ve bolca kalori yakmanızı sağlayan diğer aktivitelerdir. Unutmayın, aktif bir yaşam tarzı sadece fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda ruh halinizi de olumlu yönde etkiler.

KAÇAMAKLARI SIFIRLAYIN

Bayram sonrası kilo vermek için ilk adım, kaçamakları sıfırlamak olmalı. Tatlılar, abur cuburlar ve işlenmiş gıdalar gibi yüksek kalorili yiyecekleri bir hafta tamamen bırakın. Bunun yerine, taze sebze ve meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı proteinler gibi besleyici seçeneklere yönelin. Ara öğün olarak kavrulmamış kuru yemişler, taze meyveler kullanın. Öğünlerinize cacık, yoğurt gibi serinletici ve sağlıklı protein kaynakları ekleyin. Ekmeğe ihtiyaç duyduğunuz menülerde tam buğday, siyes, karabuğday gibi seçeneklerden yararlanın. Düzenli öğünler ve dengeli beslenme, metabolizmanızı hızlandıracak ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacaktır. Kaçamakları sıfırlayarak, vücudunuzu yeniden dengeleyebilir ve sağlıklı kilo verme sürecini başlatabilirsiniz. Motivasyonunuzu yüksek tutarak, sağlıklı yaşam tarzınıza geri dönmek için çaba gösterin. Bayramda diyetinizi bozmuş olsanız bile, sağlıklı alışkanlıklara geri dönmek mümkün. Yukarıdaki önerileri takip ederek, vücudunuzu yeniden dengeleyebilirsiniz. Unutmayın, önemli olan dengeyi bulmak ve çoğunlukla sağlıklı beslenmektir.