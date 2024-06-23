Uyku apnesi yaşam kalitesini kötü etkiliyor

Uyku apne sendromunun hayatı tehdit eden birçok hastalığa yol açtığını belirten Özel Sağlık Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, uyku apne sendromu belirtisi olan kişilere mutlaka uyku testi uygulanması gerektiğini söyledi. Uyku apne sendromunun, uyku sırasındaki solunumun saatte 10 kere ve 10 saniyenin üstünde durması olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atilla Kara, hastalığın erkeklerde 2-3 kat daha fazla görüldüğüne de dikkat çekti. Uyku apne sendromunun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini kaydeden Uzman Dr. Atilla Kara, uykusunu alamayanlarda baş ağrısı, sinir, konsantrasyon eksikliği, hafıza sorunları, tansiyon ve ritim bozuklukları görüldüğünü ifade etti.