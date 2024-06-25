Kapalı bel fıtığı ameliyatı hastalara avantaj sağlıyor

ÖZEL Sağlık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Bozyiğit, uzmanlık gerektiren kapalı (endoskopik) bel fıtığı ameliyatının hastalara avantaj sağladığını söyledi. Kapalı bel fıtığı ameliyatında özel cihazlarla en az zararı vererek fıtıklaşmış dokuya ulaşarak cerrahi işlemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Op. Dr. Bozyiğit, "Bel fıtığı omurlardaki disklerin arasındaki yapıların baskı ve yırtılmasıyla meydana gelir. Ailesel yatkınlık, travma, bir anda yapılan ters hareket, ağır işler gerektiren meslekler nedeniyle görülme riski artmaktadır. Bel ağrısı, bacak ağrısı, uyuşma, his ve güç kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Eğer bu tarz belirtiler yaşıyorsanız vakit kaybetmeden uzman hekime görünmeniz gerekmektedir. Çünkü bel fıtığında yaşanan gecikmeler geri dönülmez sonuçlara yol açabilir" dedi.