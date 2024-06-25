  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Kapalı bel fıtığı ameliyatı hastalara avantaj sağlıyor

Kapalı bel fıtığı ameliyatı hastalara avantaj sağlıyor

HABER MERKEZİ
Kapalı bel fıtığı ameliyatı hastalara avantaj sağlıyor
ÖZEL Sağlık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Bozyiğit, uzmanlık gerektiren kapalı (endoskopik) bel fıtığı ameliyatının hastalara avantaj sağladığını söyledi. Kapalı bel fıtığı ameliyatında özel cihazlarla en az zararı vererek fıtıklaşmış dokuya ulaşarak cerrahi işlemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Op. Dr. Bozyiğit, "Bel fıtığı omurlardaki disklerin arasındaki yapıların baskı ve yırtılmasıyla meydana gelir. Ailesel yatkınlık, travma, bir anda yapılan ters hareket, ağır işler gerektiren meslekler nedeniyle görülme riski artmaktadır. Bel ağrısı, bacak ağrısı, uyuşma, his ve güç kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Eğer bu tarz belirtiler yaşıyorsanız vakit kaybetmeden uzman hekime görünmeniz gerekmektedir. Çünkü bel fıtığında yaşanan gecikmeler geri dönülmez sonuçlara yol açabilir" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA