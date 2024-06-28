İdeal kiloya kavuşmanın sırrı kahvaltıyı atlamamak

İDEAL kiloda olmak ve bu kiloyu korumak, birçok kişi için zorlu bir denge sağlamayı gerektiren bir süreçtir. Peki, ideal kilonuzu nasıl koruyabilirsiniz? Uzmanların bu konudaki en önemli uyarısı kahvaltısız güne başlamamak. Kahvaltı yapmamak, obezite riskini artırabilir. Gece boyunca süren açlık sonrası kahvaltı, kaslardaki glikojen depolarını yeniler ve gün boyu enerjinizi sağlar. Ayrıca kahvaltı yapan bireylerin sebze ve meyve tüketim alışkanlıklarının daha sağlıklı olduğu bilinmektedir. Günlük enerji ve besin ihtiyaçlarınızı karşılamak için öğünleri dengeli şekilde düzenlemek de çok önemli. Ara öğünler, kan şekerinizi dengede tutarak öğle ve akşam yemeklerinde porsiyon kontrolünü kolaylaştırabilir.

MEVSİM MEYVELERİ BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlü tutmak kışın olduğu gibi yaz için de önemli. Özellikle mevsim sebzeleri ve meyveleri gibi sağlıklı besinleri yaz aylarında da sofralarınızdan eksik etmeyin. Ayrıca bol su içmek, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak, hijyen kurallarına uymak, ortak kullanım alanlarında dikkatli olmak ve kişisel eşyaları paylaşmamak da hastalıklardan korunmak için son derece önemli. Tatildeyken ıslak mayo veya bikiniler hemen çıkarılmalı ve kurulanmalıdır. Uzmanlar, "Mantar enfeksiyonları yaz aylarında özellikle kadınlarda ve kız çocuklarında yaygın olarak görülen bir sorundur. Basit ancak etkili önlemlerle bu durumun önüne geçmek mümkündür. Herhangi bir sorunda mutlaka hekime başvurulmalı ve önerilen tedavi yöntemleri uygulanmalı" diyor.

BATI TİPİ BESLENME KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

SON dönemlerde, gençler arasında kolorektal kanser vakalarında artış olduğu görülüyor. Ohio Eyalet Üniversitesi'nin araştırmacıları, batı tarzı beslenmenin, sindirim sistemimizdeki hassas bakteri dengesini bozabileceğini ve bu durumun kolorektal kanser riskini yükseltebileceğini ifade ediyor. Batı tarzı beslenme, işlenmiş gıdalar, paketlenmiş yiyecekler, fast food, abur cubur ve kutu içeceklerin yoğun tüketimini kapsıyor. Bu tür beslenme düzeni genellikle besin değeri düşük, kalorisi yüksek ve rafine karbonhidrat ve şeker içeriği fazla olan ürünleri içeriyor. Uzmanlar, erken başlangıçlı kolorektal kanseri olan kişilerin biyolojik olarak kronolojik yaşlarından ortalama 15 yaş daha yaşlı olduklarını buldular. Bu durum, beslenme alışkanlıklarının biyolojik yaş üzerindeki etkilerini gösteriyor.