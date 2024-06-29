Karın germe ile arzu ettiğiniz vücuda kavuşabilirsiniz

Güzel ve estetik bir vücudun önemli bileşenlerinden birisinin; ince bir bel ile birlikte gergin bir görünüme sahip düz bir karın bölgesi olduğunu belirten Ekol Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği'nden Opr. Dr. Arif Aydın, karın germe ameliyatıyla karın sarkması ve kimi hastada kat kat olan göbek bölgesi derisinin düzleştirilebildiğini söyledi. Ekol Hastanesi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Aydın, "Karın gerdirme işlemi hastaların karın bölgesi deformitelerin farklılıklarına göre farklı teknikler ile yapılabilmektedir. Eğer hastanın göbek deliğinin üzerindeki bölgede de karın sarkması veya bolluk varsa ve göbek altı derisi avuçlanacak ve iki kat sarkacak şekilde bollaşmışsa klasik karın germe, işlemi uygulanmalıdır. Bu ameliyatta fazlalık karın derisi ve deri altı dokuları, bollaşmış karın kası zarı dikilerek gerginleştirilir ve uygun hazırlıklar sonrasında yukarıdaki deri, hasta bel bölgesinden bükülerek, aşağıya doğru yaklaştırılır ve bu deri üzerindeki ideal noktada yeni ve daha genç görünümlü göbek deliği oluşturulur. Karın germe sonrasında yara iyileşme problemleri gelişmeyen hastalarda izler, oldukça ince kalırlar ve başlarda kızarık ve koyu renkli olmalarına rağmen uzun dönemde soluk veya ten rengine yakın tona dönerek zor fark edilir hale gelirler" dedi.

LIPOSUCTION DESTEĞİ

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, karın germe ile birlikte ameliyat bölgesindeki çeşitli alanlara uygulanacak liposuction (yağ emme) ile estetik sonuçların başarısının arttığını belirten Opr. Dr. Arif Aydın, "Erkek hastaların karın sarkmalarında da uygulanabilen karın estetiği ameliyatları genel anestezi altında yapılmaktadır ve ortalama ameliyat süresi 2-4 saattir. Ameliyat sahasında kan ve diğer doku sıvılarının birikiminin önlenmesi amacıyla yerleştirilen diren ise genellikle 2-3. gün doktorunuz tarafından çıkarılır. Korkmanıza gerek yok çıkarılırken çok fazla acıtmazlar ve çıkarıldıktan 1 gün sonra banyo yapabilirsiniz.

OPERASYON SONRASI

Karın gerdirme operasyonundan sonra 1-2 gün içerisinde taburcu olunabildiğini belirten Opr. Dr. Arif Aydın "7 gün hafif öne eğilerek yürünür. 4 hafta kadar karın korsesi kullanılır. Genellikle 7 gün istirahat yeterli olmakta ve hastalar korseleri ile günlük hayatlarına dönmektedirler. 3-4 hafta sonra karın bölgesini zorlayacak mekik çekmek vb. egzersizler dışında spor yapabilirler ancak ağır egzersizler 6 hafta yasaktır. Yukarıda bahsi geçen süreler daha çok tam karın germe işlemi düşünülerek yazılmışlardır ve kullanılacak tekniğe göre süreler değişebilir. Karın germe ameliyatının etkileri kalıcı olsa da hastalar sağlıklı beslenerek ve spor yaparak formda kalmalıdırlar. Çünkü ameliyat sonrasında aşırı fazla miktarlarda kilo alma ve/ veya gebelik gelişmesi (mümkündür ve bebek ya da anne için zararsızdır) estetik sonuçları olumsuz etkileyebilme olasılığı taşır. Ayrıca bu prosedürler hastanın gebe kalmasını asla engellemez ve gebeliğe hiçbir olumsuz etkide bulunmazlar" dedi.