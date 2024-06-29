Tınaztepe Torbalı artık daha güçlü

Tınaztepe Sağlık Grubu bünyesinde İzmir'in Torbalı ilçesinde hizmet veren Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi yenilenen hekim kadrosu ve tıbbi teknolojik sistemleriyle 10 bin metrekare alanda, 5 katlı modern binasında sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kurtuluş, hastanede A'dan Z'ye her alanda yenilenmeye gidildiğini belirterek, "İlk olarak tıbbi teknolojik alt yapımızı dünyada gelişmiş sağlık merkezlerinde kullanılan ileri sistem teknolojilerle yeniledik. Daha sonra sağlık personeli ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine önem verdik. Dünyadaki güncel tıbbi ilerlemeyi yakından takip eden bilgili ve tecrübeli sağlık personelimizle hasta odaklı, kolaylaştırıcı ve güler yüzlü bir sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz" dedi.

GENİŞ KAPSAMLI MERKEZ

Hastane hakkında bilgiler veren Başhekim Dr. Mustafa Kurtuluş, "Hastanemizde 12 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 9 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 18 gözlem yataklı acil servis, 10 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, 3 adet ameliyathane, 2 adet doğumhane, 1adet küçük girişim salonu, 1 adet merkezi sterilizasyon ünitesi, radyolojik görüntüleme merkezi, tüm tetkiklerin yapılabildiği kapsamlı hizmet laboratuvarı, endoskopi ünitesi, kardiyoloji, nöroloji, işitme ve göz tanı üniteleri, kan transfüzyon merkezi, estetik ve kozmetoloji merkezi, hücresel ve rejeneratif tedavi birimi ile 75 yatak kapasiteli olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlıkta kalite standartlarını referans alarak hizmet vermektedir" dedi.