Uzmanlar ani sıcaklık değişimine karşı uyarıyor: Kızgın kumlardan serin sulara atlamak öldürebilir

Turizm merkezlerinin dönüş yolundaki hastaneler ve acil servisler sıcak çarpması ve kalp spazmları vakaları ile dolup taşıyor. Kocaeli'den İzmir'e tatile gelen Ayşe Yanar'ın serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nasıl bir risk altında olduğumuzu gözler önüne seriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz, kesinlikle "bana bir şey olmaz" demekten kaçınmak gerektiğini belirterek risklere dikkat çekti.

Prof. Dr. İstemihan Tengiz

SIVI KAYBI VE ARİTMİ

Aşırı sıcakların kalp krizinden böbrek yetmezliğine kadar pek çok hayati risk taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Tengiz tatile gidecekleri uyardı. Sıcaklarını hem sağlıklı hem de kronik hastalığa sahip kişiler için sorun teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Tengiz, "Aşırı sıcaklar sıvı kayıpları ve sodyum, potasyum gibi elektrolit dengesizlikleri kalp krizini tetikleyebiliyor. Örneğin sağlıklı bir kişi için daha çok tansion düşüklüğü ya da baş dönmesi gibi sorunlara yol açarken, kronik hastalığı olanların yaşadığı sorunlar bu kadar masum olmuyor. Aşırı sıcaklar bu hastalarda aritmi ve ani ölümleri tetikleyebiliyor. Ciddi su kayıpları kanın pıhtılaşmasına sebebiyet veriyor. Diğer yandan yaz isallerinde de bir artış oluyor. Bu da hava sıcaklığıyla gerçekleşen sıvı kaybına ek kayıplar yaşatıyor. O yüzden mutlaka gerek sağlıklı gerekse kronik hastalığı olan kişilerin gün içerisinde saat 11.00-16.00 arasında aşırı sıcağa maruz kalmaması çok çok önemli. Bu sorunların önüne geçmek için kış ayların göre sıvı alımının iki kat artırılması gerekiyor" dedi.

Ayşe Yanar serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SOĞUĞA ANİ ATLAMAYIN!

Kalp krizlerinde kış aylarına göre iki kat gibi bir artış olduğunu da belirten Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Çünkü sıcak da bir travma oluşturuyor kişi üzerinde. Sıcak ortamdan direkt soğuğa maruz kalmak da bütün damarlarda bir spazma sebep olabiliyor. Vücut çok ısındığında ani atlamalardan kaçınmak gerekiyor. Bu ani sıcak soğuk değişimlerinin yarattığı spazmların kalp krizini tetikleme riski var. Özellikle bilinen kalp hastalığı olanlar için bu ani ısı değişimleri ölümcül olabiliyor. Sağlıklı kişiler ve gençlerde bu risk daha düşük olsa da bilinen bir kronik hastalığı olanlar, diyabet hastaları, daha önce bypas operasyonu olanlarda bu risk daha çok göze çarpıyor" şeklinde konuştu.

KAFEİNDEN UZAK DURUN

Sıcak çarpması yaşayan kişilerin öncelikle bol sıvı alarak semptomları azaltmaya çalışmaları semptomlarda azalma olmaması durumunda ise mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İstemihan Tengiz, özellikle hipertansiyon hastalarını da uyardı. Prof. Dr. Tengiz hipertansiyon hastalarının aşırı sıcaklarda günlük ilaç dozlarını alırken dikkatli olmaları gerektiğini ve mümkünse kan basıncını kontrol ederek almalarını öneriyor. Tansiyon düşüklüğü ve sıvı kaybı durumunda günlük doz azaltılabilir veya atlanabilir. Çünkü alınacak tansiyon ilacının idrar söktürücü özelliği de varsa böbrek yetmezliğine kadar götürebilir. Bu yüzden kan basıncı kontrol edilerek ilaç alınması çok önemli" dedi. Plajlarda bol bol tüketilen enerji içecekleri, alkollü ve kafeinli içeceklerin de büyük tehlike arz edebileceğini belirten Prof. Dr. Tengiz, "Bu tür içecekler enerji veriyormuş gibi hissettirse de özellikle sıcakta kalp atışlarını artırıp kişiyi uykusuz bıraktığı için çok büyük risk oluşturabilir" diye konuştu.