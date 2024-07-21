İnsülin direncini 5 adımda kır

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM DİYOR Kİ...

Modern yaşam tarzının temel dezavantajlarından olan hareketsizlik ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, gün geçtikçe artan bir sağlık sorununu beraberinde getirdi: İNSÜLİN DİRENCİ. Mutlaka bir yakınınızda ya da kendinizde bu problemle karşılaşmışsınızdır. Çünkü Türkiye'de neredeyse üç kişiden birinde insülin direnci var yani aslında toplumda her üç kişiden biri şeker hastası olmaya aday! İnsülin direnci hücrelerinin insüline duyarsızlaşması sonucu kan şekerinin ve kandaki insülinin yüksek seviyelerde seyretmesine neden olan bir durumdur. İnsülin seviyeniz yüksek geldiyse endişelenmeyin, insülin direncini kırmak için yapabileceğiniz adımlar var. Sağlıklı yaşam ve doğru beslenme alışkanlıklarıyla birlikte şeker hastası olmadan bu durumu tersine çevirmek mümkündür. İşte adım adım insülin direncini kırmak için uygulayabileceğiniz 5 etkili yöntem:

BESLENMENİN ÖNEMİ

1. DOĞRU KARBONHİDRAT SEÇİMİ YAPIN

Vücudunuzun karbonhidratlara ihtiyacı var. Bu yüzden onları hayatınızdan tamamen çıkarmak yerine, doğru karbonhidrat seçimi yapmayı öğrenin. Tüm karbonhidratlar eşit yaratılmamıştır. Basit karbonhidratlar şekeri hızlı yükseltirken, kompleks olanlar yavaş yavaş yükseltir. Şekerin yavaş yükselmesi demek insülin salgısına daha az ihtiyaç duymanız demektir. Peki kompleks karbonhidratlar nelerdir? Tam tahıllar, baklagiller, karabuğday gibi besinlerdir. Ayrıca lif içeriği yüksek sebzeler ve meyveler tercih etmek kan şekerini dengeli şekilde yükseltir. Çünkü posa gıdaların sindirim sürecini yavaşlatarak kan şekerini dengeler ve yavaş yükseltir.

2. FAZLA KİLOLARDAN KURTULMAYA BUGÜNDEN BAŞLAYIN

Kilo vermek, insülin direncini yönetmede kritik bir öneme sahiptir. Bir çalışma, fazla kilolarınızın %7' sini vermenin Tip 2 diyabetin başlangıcını %58 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Vücut ağırlığındaki fazla yağ dokusu, insülin hormonunun etkili bir şekilde çalışmasını engelleyerek kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Özellikle karın bölgesindeki yağlanma, insülin direncini daha da artırır. Kilo vermek, bu yağ dokusunu azaltarak vücudun insüline duyarlılığını artırır, kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek kilo vermek, insülin direncinin kırılmasında ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesinde hayati bir rol oynar. Ancak bazı yanlış beslenme alışkanlıkları ve genetik sebeplerle zayıf olsanız bile insülin direnciniz olabileceğini unutmayın.

3. DÜZENLİ EGZERSİZLE METABOLİZMANIZI CANLANDIRIN

Fiziksel aktivite, insülin direncinin yönetiminde önemli bir rol oynar. Egzersiz, kas hücrelerinin glikozu daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlar ve insülin duyarlılığını artırır. Düzenli fiziksel aktivite, insülinin hücreler üzerindeki etkisini güçlendirerek kan şekeri seviyelerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur. Bir orta yoğunlukta egzersiz glikoz toleransını %40 oranında artırabilir. Ayrıca, egzersiz kilo kaybını destekler, kas kütlesini artırır ve yağ dokusunu azaltır, bu da insülin direncini azaltır. Haftalık düzenli egzersiz programları, sadece insülin duyarlılığını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığını destekler, stresi azaltır ve genel yaşam kalitesini artırır.

SOFRANIZDA BULUNDURUN

4.YEME ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN.

Gün içinde sürekli bir şeyler atıştırıyor olabilir misiniz? Bu davranışınız insülin direncine iyi gelmiyor! Beslenme saatlerinizi düzenlemek, insülin direncini azaltmada önemli bir rol oynar. Yemekler arasında uygun zaman dilimleri bırakmak, kan şekerinin dengelenmesine ve insülin seviyelerinin kontrollü olmasına yardımcı olur. Belki aralıklı oruç sizin için iyi olabilir, ya da hayat düzeninize göre üç öğün beslenme uygundur. Beslenme planının saatlerinin ve içeriğinin belirlenmesi için beslenme uzmanıyla çalışmanızda yarar var.

5.BU BESİNLERİ HAYATINIZA DAHİL EDİN.

Bazı besinleri hayatınıza dahil etmek insülin direncini kırmakta etkili olabilir. İnsülin direncini kırmaya yardımcı olan besinler arasında tarçın, kefir, zencefil ve mantar öne çıkar. Tarçın, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve insülin duyarlılığını artırabilir. Bir çalışmada 40 gün boyunca tarçın tüketen kişilerin kan şekeri seviyelerinin %24 oranında azaldığı görülmüştür. Kefirin faydaları say say bitmez. Probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler ve metabolizmayı düzenler. Bu nedenle kan şekerini dengeleyebilir. Zencefil, anti-inflamatuar özellikleriyle bilinir ve kan şekerini dengelemeye katkıda bulunur. Mantar ise düşük kalorili olup, yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk hissi sağlar ve kan şekeri kontrolünü destekler. Bu besinlerin tüketimi, insülin direncini azaltmada etkili olabilir. İnsülin direncini kırmak, sağlıklı bir yaşam için atılacak önemli bir adımdır. Yukarıdaki yöntemleri uygulayarak beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve hayatınızda pozitif değişiklikler yaparak metabolizmanızı güçlendirin. Sağlıklı bir gelecek için bugünden harekete geçin!