İlhan Gürel bugün son yolculuğuna uğurlanacak

İZMİR iş dünyasının duayen isimlerinden biri olan ve 82 yaşında hayatını kaybeden İlhan Feyzi Gürel, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Alsancak Hocazade Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Gürel Işıkkent Aile Kabristanı'na defnedilecek. Gürel ailesi taziyeleri bugün saat 20.00-23.00 saatlerinde Swissotel Alsancak Gizli Bahçe'de kabul edecek.

Gürel ailesine ait olan Kütaş, Sunel Tütün gibi dev şirketlerde başkanlık ve yöneticilik yapan İlhan Feyzi Gürel, 3 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce evinde dengesini kaybederek düştüğü öğrenilen Gürel'in, bir ara toparlanmasının ardından yine rahatsızlandığı ve 3 gündür hastanede entübe edildiği kaydedildi.