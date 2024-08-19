Çocukları bekleyen tehlike: Pika sendromu

BESİN değeri olmayan toprak, tebeşir, kil gibi maddeleri yeme alışkanlığına pika sendromu deniliyor. Uzmanlar bu durumun en sık çocuklarda görüldüğü belirtiliyor. Beslenme yetersizlikleri ya da psikolojik sorunların pika sendromuna neden olabileceğini dile getiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melek Gözde Luş, çocuklarda tanı koyulabilmesi için 2 yaşından büyük olması gerektiğini söyledi. Tedavinin en önemli aşamasının pika sendromunun bir hastalık olarak kabul edilmesi olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Melek Gözde Luş, "Tedavide psikiyatrist, psikoterapist ve diyetisyen desteği önemli rol oynar" dedi.