Horlama cerrahisinde Da Vinci robotik cerrahi konforu

HORLAMA CERRAHİSİ

Kulak burun boğaz alanında robotik cerrahinin en çok yer bulduğu alanın horlama cerrahisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çağlar Çallı, " Da Vinci Robotik Cerrahi ile horlama cerrahisi Türkiye'de çok az cerrah tarafından uygulanabilmektedir. Bu cerrahi konusunda eğitimli ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilir. Robotik Cerrahi ile horlama cerrahisi üst solunum yollarını bir bütün olarak ele alır. Horlama cerrahisinde burun operasyonlarıyla burnu rahatlatıp küçük dil ve yumuşak damağın gerektiği ölçülerde kısaltılıp bademcik ve diğer dokuların bir operasyonla alınması sağlanır. Robotik cerrahi ile daha aşağılara inilerek özellikle ulaşılamayan ve görülemeyen yer olan dil kökü ve gırtlak çevresinin sarkmış dokularının alınması şeklinde gerçekleşir. Normal şartlarda burun operasyonları küçük dil ve bademcik operasyonları yapılabiliyorken artık robot daha aşağılara inilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle gece sırt üstü yatışta sarkan ve boğazı kapatan dil kökü çevresindeki lenf dokuları ve gırtlağın kapağına robotla ulaşarak cerrahiye dahil edilmektedir. Böylece burundan başlayarak gırtlağa ve nefes borusuna kadar ulaşan bir alanda tamamen bir açıklık oluşturmayı bununla birlikte nefes alıp vermeyi kolaylaştırmayı amaçlayan bir operasyon yapılabilmektedir. Klasik operasyonlara kıyasla robotik cerrahi ile yapılan operasyonlarda horlama cerrahisinde yüzde 30'luk avantaj söz konusudur. Bu yüzde 30'luk avantaj sayesinde bazı riskli vakalar ve bazı ortada kalmış vakalar daha çok fayda görebiliyor. Erişkin yaşlarda horlama şikayeti bir çok hastada uyku apnesi ile birlikte seyretmektedir. Horlama cerrahisi hastanın uyku apnesinin de gerilemesine ve daha az zararlı hale gelmesine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Belli bir yaştan sonra hayat kalitesinin arttırmanın oldukça zor olduğuna değinen Doç. Dr. Çağlar Çallı, " Horlama cerrahisi, ameliyat sonrası iyileşme döneminde getirdiği bir takım zorluklara (boğazda gerginlik, yutma güçlüğü, geçici kısmi ağrılar gibi) rağmen kişinin hayat kalitesini arttırdığı için bu zorluklar hastalar için bir engel oluşturmamaktadır. " şeklinde konuştu.

OPERASYONA HAZIRLIK SÜRECİ

Operasyon öncesi hastalara film çekilmesi, uyku testi ve endoskopik muayene yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Çağlar Çallı," Sonrasında cerrahi kararı alınırsa bir takım tahlil ve tetkikler yapılmaktadır. Operasyon yaklaşık 2 saat sürmektedir. Hasta operasyon sonrası bir gece hastanede kalır. Ertesi gün ilaçları yazılıp taburcu edilir. 15 gün içerisinde iyileşmenin büyük ölçüde tamamlanması beklenir. Ameliyat sonrası hastaya ilk 15 günlük sıvı alımı önerilir" dedi.