Mesir macununun asırlık şifa geleneği! Mesir macununun faydaları nelerdir?

MESİR MACUNU FAYDALARI

-Mesir macunu neye iyi gelir sorularına yanıt olarak özellikle kış aylarında düzenli olarak tüketilmesi gerektiği söylenir. Çünkü bağışıklık sistemini destekleyerek soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturur.

-Mesir macunu, egzama ve sedef gibi bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

İdrarını yaparken zorluk yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir.

-Mesir macunu faydaları İbrahim Saraçoğlu' na göre içerisinde bulunan baharat karışımları sayesinde öksürüğü kesme özelliğine sahip olan mesir macunu aynı zamanda ciddi bir oranda balgam söktürücü olduğunu söyler.

-Yüksek kalori oranına sahip olan mesir macunu, bu sayede kişiyi tok tutma özelliğine sahiptir. Bu nedenle kilo vermek isteyen kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir.

-Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi geldiği bilinen mesir macunu, ağrı kesici özelliği sayesinde daha konforlu bir gün geçirmenize imkân sağlıyor.

-Mesir macunu vücutta bulunan iltihapları ve enfeksiyonları giderme özelliğine de sahiptir.

-Sindirim sisteminin çalışmasına da destek olduğu bilinen mesir macunu, içerisinde bulunan otlar ve baharlar sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasında da etkilidir.

-Mesir macunu, emziren annelerde süt arttırma özelliğine de sahiptir.

-Yüksek bir enerji kaynağı olduğu bilinen mesir macunu, yorgunluğun giderilmesinde de etkili bir besindir.