Hayata sakinlik katan mucize dağ çayının faydaları nelerdir?

Dağ çayı az bilinen bir bitki olmasına rağmen faydaları bir hayli fazla olan bir bitkidir. Güne daha enerjik başlayayım diyorsanız bu çayı hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline getirebilirsiniz. İlk başta adaçayına benzerliğiyle dikkat çeken dağ çayının daha sert bir yapısı olduğunu kolaylıkla anlaşılabilir. Alternatif tıpta ve eski zamanlarda insanlar dağ eteklerinden bu bitkiyi toplayarak birçok hastalığın tedavisinde kullanmışlardır. Buna göre dağ çayı bitkisinin faydaları nelerdir? İşte cevabı...
DAĞ ÇAYI BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Yaylalarda ve dağ eteklerinde yetişen bu bitkinin birçok faydası bulunmaktadır. Dağ çayının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda dağ çayının antioksidan özelliğe sahip olduğu keşfedilmiştir.
Dağ çayı, sabah öğününde tüketildiği zaman güne enerjik başlamanıza yardım edecektir.
Düzenli ve bilinçli tüketildiği zaman hazımsızlık gibi problemlerin ortadan kalktığı görülebilir.
Dağ çayı tansiyon hastalıklarının tedavisinde de yardımcı gıda olarak kullanabilir. Kan basıncının düzenlenmesi gibi görevleri sayesinde tansiyonu düzenlemektedir.
Son günlerde iştahınız kapanmışsa dağ çayı sayesinde iştahınızı geri açmanız mümkündür.
Vücutta oluşan belli başlı iltihapları temizleme özelliğine sahiptir. Bunun yanında tekrar iltihap oluşumunu da engeller.
Midede gaz problemleri olanlar için dağ çayı alternatif bir çözümdür. Düzenli tüketildiği zaman midenizdeki gaz problemi giderilmiş olur ve mideniz rahatlar.
Soğuk kış aylarında sık sık tüketilmesi gerekmektedir. Soğuk algınlığı gibi hastalıkları engellemede büyük rol oynar.
Regl döneminde dağ çayı tüketerek ağrılarınızı azaltabilirsiniz.
Yaşlılarda sıklıkla görülen kemik erimesinin oluşmasını, içerisinde bulundurduğu mineraller ile engellemektedir.
DAĞ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
Dağ çayını hazırlamak her bitki çayı gibi kolaydır. Öncelikle dağ çayını bir yayladan doğal bir şekilde temin edebilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa aktarlardan rahatlıkla satın alabilirsiniz. Bir avuç kadar dağ çayı bitkisini bir demliğin içerisine ekleyiniz. Ardından içerisine 1 kişilik ise 1 su bardağı su ekleyiniz. Bu işlemin ardından demliği ocağa alıp kaynatmaya başlayabilirsiniz. Biraz kaynadığını gördükten sonra demliği ocaktan alıp demlenmeye bırakın. 5 dakika kadar bekledikten sonra rahatlıkla bu çayı tüketebilirsiniz. Yukarıda da dediğimiz gibi dağ çayını 1 hafta boyunca her öğün tükettikten sonra 1 hafta ara vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bazı yan etkilere yol açabilir.
DAĞ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?
Dağ çayı doğrudan zayıflamanızı sağlamamaktadır. Bazı maddelerin içerisinde tüketildiği zaman kilo vermenizi hızlandırıcı etki gösterebilir. Güçlü bir antioksidan olmasından dolayı, midenizdeki şişkinlik ve gaz problemlerini gidererek daha hızlı kilo vermenize yardım eder. Bağırsak sorunlarının giderilmesini sağlayarak hazımsızlığın önüne geçmektedir. Dağ çayı sindirim sisteminizi büyük ölçüde düzenlediği için zayıflamaya da büyük ölçüde yardım eder. Bunun yanında diyet listenize 3 öğün dağ çayını yazabilirsiniz. Bunun yanında 1 hafta boyunca 3 öğünlük tüketimin ardından 1 hafta ara vermeniz sizi için daha sağlıklı olacaktır.
HAMİLELİKTE DAĞ ÇAYI İÇİLİR Mİ?
Hamilelik süreci boyunca bitki çayı içmenin ne gibi bir zararı olduğu araştırılmaktadır. Uzmanlar ise mide bulantıları için içilen bitki çaylarının 2 fincanı aşmadığınız sürece sıkıntı yaratmayacağını söylemektedir. Bunun yanında dağ çayı tüketmek midedeki gaz problemlerinin giderilmesine yardım ettiği için hamilelik döneminde rahatlıkla içilebilir. Fakat her gün içilmemesi gerekmektedir. Bununla birlikte günlük en fazla 2 fincan içilmesi gerekmektedir.