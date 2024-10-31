Hayata sakinlik katan mucize dağ çayının faydaları nelerdir?

DAĞ ÇAYI BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yaylalarda ve dağ eteklerinde yetişen bu bitkinin birçok faydası bulunmaktadır. Dağ çayının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda dağ çayının antioksidan özelliğe sahip olduğu keşfedilmiştir.



Dağ çayı, sabah öğününde tüketildiği zaman güne enerjik başlamanıza yardım edecektir.



Düzenli ve bilinçli tüketildiği zaman hazımsızlık gibi problemlerin ortadan kalktığı görülebilir.



Dağ çayı tansiyon hastalıklarının tedavisinde de yardımcı gıda olarak kullanabilir. Kan basıncının düzenlenmesi gibi görevleri sayesinde tansiyonu düzenlemektedir.



Son günlerde iştahınız kapanmışsa dağ çayı sayesinde iştahınızı geri açmanız mümkündür.



Vücutta oluşan belli başlı iltihapları temizleme özelliğine sahiptir. Bunun yanında tekrar iltihap oluşumunu da engeller.



Midede gaz problemleri olanlar için dağ çayı alternatif bir çözümdür. Düzenli tüketildiği zaman midenizdeki gaz problemi giderilmiş olur ve mideniz rahatlar.



Soğuk kış aylarında sık sık tüketilmesi gerekmektedir. Soğuk algınlığı gibi hastalıkları engellemede büyük rol oynar.



Regl döneminde dağ çayı tüketerek ağrılarınızı azaltabilirsiniz.



Yaşlılarda sıklıkla görülen kemik erimesinin oluşmasını, içerisinde bulundurduğu mineraller ile engellemektedir.

DAĞ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Dağ çayını hazırlamak her bitki çayı gibi kolaydır. Öncelikle dağ çayını bir yayladan doğal bir şekilde temin edebilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa aktarlardan rahatlıkla satın alabilirsiniz. Bir avuç kadar dağ çayı bitkisini bir demliğin içerisine ekleyiniz. Ardından içerisine 1 kişilik ise 1 su bardağı su ekleyiniz. Bu işlemin ardından demliği ocağa alıp kaynatmaya başlayabilirsiniz. Biraz kaynadığını gördükten sonra demliği ocaktan alıp demlenmeye bırakın. 5 dakika kadar bekledikten sonra rahatlıkla bu çayı tüketebilirsiniz. Yukarıda da dediğimiz gibi dağ çayını 1 hafta boyunca her öğün tükettikten sonra 1 hafta ara vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bazı yan etkilere yol açabilir.