Odaklanma sorunu yaşıyorsanız dikkat! Beyin sisi olabilirsiniz

Stresli bir yaşam, uyku bozuklukları, bazı ilaç tedavileri, beslenme ve yaşam tarzı değişkenlerinin beyin sisi görülmesine neden olabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, "Yeni bir şeyler öğrenmede güçlük çekiyor, konsantrasyon bozukluğu yaşıyor, odaklanma sorunları ile baş edemiyorsanız; beyin sisi ile karşı karşıya olabilirsiniz" dedi.

Beyin sisinin zihinde net düşünme yeteneğini olumsuz etkileyebilen, hafızada sorunlar, konsantrasyonda azalma ve unutkanlık gibi belirtileri olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Dursun, "Beyin sisi, çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelen, kişinin kendini ifade ederken doğru kelimeleri bulamamasına kadar ilerleyebilen bilişsel bir sorundur" diye konuştu.