Komşu ülke Bulgaristan

Bulgaristan'a Türkiye'den gitmek için birçok alternatif yol bulunuyor. Bunlar; uçak, otobüs, tren, kiralık araç ve kendi aracınız gibi seyahat seçenekleridir. Bulgaristan'a geldiğinizde ise turistik yerlere ulaşımın şehrin toplu taşıma hatlarıyla kolaylıkla yapıldığını söylemek mümkün ancak konfor düşünenlere araç kiralama seçeneğinin uygun olduğunu da söylemek gerekir.

RUSÇUK

Eski dönemlerde Rus Kasrı olarak bilinmesine rağmen günümüzde Ruse veya Rusçuk olarak bilinmektedir. Birçok bakımdan zengin olan Ruscuk gezilecek yerler bakımından tarihi yapıları ve görkemli mutfağı ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Ruscuk, Türk kültürüne olan benzerliğiyle de dikkat çekmektedir. Osmanlı zamanında oldukça önemli merkezlerden biri konumunda olduğu için tarihi izlerini hala korumaktadır.

ESKİ ZAĞRA

Şehir Eski Zağra Ovasında eşsiz bir doğanın içinde yer almaktadır. Sofya'dan kara yoluyla 220 km, demir yoluyla 250 km uzaklıktadır. Osmanlı döneminde nüfusun çoğunluğu Türk olan şehirde günümüzde 15.000'e yakın Türk yaşamaktadır. Şehrin tarihi MÖ milenyumdaki neolitik yerleşimlerle başlar. Burada ki neolitik yerleşim Avrupa'daki en iyi korunmuş olanıdır. Şehrin tarihi MÖ milenyumdaki neolitik yerleşimlerle başlar. Burada ki neolitik yerleşim Avrupa'daki en iyi korunmuş olanıdır.

KAZANLIK

Gül diyarı olarak tanınan Kazanlık, aynı zamanda ressamlar, güller ve Trak hükümdarların diyarı olarak da bilinen turistik bir merkezdir. Şehre gülleri Türklerin getirdiği söylenmektedir. Bununla birlikte günümüzde her yeri güllerle dolu olan şehrin en ünlü festivallerinden biri Gül Festivali'dir.

SOFYA

Sofya, Bulgaristan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Nüfusu yaklaşık 1.3 milyondur. Sofya'nın tarihi çok eski çağlara uzanır. Tarih boyunca önemli ticari ve idari merkez olmuştur. Her dönem farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirde birbirinden güzel tarihi mekanlarla karşılaşmak mümkün.

VARNA

Şehir, İstanbul'a sadece 450 km uzaklıkta ve her gün otobüs seferleri düzenlenmektedir. Varna, aynı zamanda ülkenin üçüncü en büyük şehridir. Bulgaristan'ın en büyük limanı burada bulunmaktadır. 1391'den 1878'e kadar Osmanlı idaresindeydi.

FİLİBE

Şehir, 5 Eylül 2014 tarihinde yapılan seçimle 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmaya hak kazanmıştır. 347.851 nüfusuyla Bulgaristan'ın ikinci büyük şehridir. Şehir, Osmanlı döneminde Osmanlı'nın Balkanlarda önem verdiği yerleşim yerlerinden biridir. Şehir temel olarak "7 Tepeli vilayet" olarak biliniyor. Hatta bu özel tepelere isim de verilmiştir, bunlar; "cehennem tepesi", "saat tepe", "taksim tepe", "cambaz tepe", "bunarcık tepe", "nöbet tepe", "makro tepe".