Stres ve soğuk havaya dikkat! Kalp krizini tetikliyor

"KALP SAĞLIĞI İÇİN STRES YÖNETİMİ ÖNEMLİ"

Doç. Dr. Narin, kalp krizi riskini artıran bir diğer faktör olan 'kronik stres' ile ilgili de önemli bilgiler verdi. Stresin vücutta hem fiziksel hem de davranışsal etkileri olduğunu kaydeden Doç. Dr. Narin sözlerini şöyle sürdürdü:



"Stres, vücudumuzda kortizol ve adrenalin gibi hormanların salgılanmasına neden olur. Bu hormonlar kalp atışı hızını ve kan basıncını artırarak kalp üzerinde ek yük oluşturur. Stresli olduğumuzda sağlıksız beslenme, sigara içme ve fiziksel aktivite eksikliği gibi kötü alışkanlıklara yatkın hale geliriz. Bu alışkanlıklar da kalp krizi riskini yükseltir. Kalp sağlığınızı korumak için stres yönetimi önemlidir. Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, stres hormonlarını azaltmaya ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Sağlıklı beslenin. Dengeli ve sağlıklı beslenme, kalp krizi riskini azaltmada önemli faktördür. Yeterli uyku uyuyun. Uyku, stres etkilerini azaltmada ve vücudun kendini onarmasında kritik rol oynar. Stresinizi yönetin. Meditasyon, yoga ve derin nefes alma gibi teknikler stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, stres yönetimi kalp sağlığınız için bir yatırımdır."