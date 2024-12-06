Kalpteki sorunun kaynağı obezite

Konuk yazar Harun Aygün yazdı...

Obezite ve buna bağlı olarak gelişen kalp hastalıkları, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Kalp krizi kaynaklı ölümlerin son yıllarda artması ve genç yaşlara kadar inmesi, yaşam tarzındaki değişiklikler ve çevresel faktörlerle doğrudan ilişkili. Bu durumun temel nedenlerini artık birçok kişi biliyor. Beslenme alışkanlıklarından yaşam tarzına kadar pek çok etken, aşırı kilo veya diğer bir deyişle çağımızın hastalığı olan "obeziteyi" tetikliyor. Aşırı kilolu olmanın en temel nedeni, beslenme alışkanlıklarımız. Özellikle hazır ve işlenmiş gıdaların tüketimi, obezitenin başlıca nedenlerinden biri. Fast food ve işlenmiş gıdalar; yüksek kalori, şeker ve trans yağ içerikleriyle obeziteye giden en kısa yolu oluşturuyor. Gençlerin ve okul çağındaki çocukların bu tür gıdaları sıkça tüketmesi, başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Çocukluk döneminde obezite oranlarının artması, erken yaşlarda damarlarda yağ birikimine ve metabolik sendroma yol açıyor. Erken yaşta edinilen sağlıksız alışkanlıklar, ilerleyen yıllarda kalp-damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Daha önce çevremde belli bir yaş üstü insanlar sağlık, özellikle de kalp hastalıkları konusunda yardım isterken, artık küçük yaştaki çocukların sağlık sorunları için yardım isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Peki neden çocuklar? En önemli neden dengesiz beslenme. Başta hazır gıdalar olmak üzere vitamin, mineral ve lif yönünden fakir beslenme şekli, damar sertliği ve kolesterole yani vücutta yağ birikimine neden olabiliyor.

HAREKETSİZ YAŞAM

Modern yaşam tarzı, masa başı işler ve dijital cihazlarla geçirilen uzun saatler fiziksel aktiviteyi azaltıyor. Bu durum, kilo alımını ve kalp-damar hastalıkları riskini ciddi şekilde artırıyor. Özellikle çocuklarda, anne babaların kolaylık sağlaması amacıyla telefon veya tablet vermesi bu sorunu daha da büyütüyor. Uzun süre hareketsiz kalan çocuklar, zamanla kilo sorunları ve kalp hastalıkları riskiyle karşı karşıya kalıyor. Günümüz koşullarında hemen herkesi etkileyen yaşam mücadelesi ve çevresel faktörler, insanlarda aşırı stres yaratıyor. Sürekli stres, kan basıncını artırarak hipertansiyon ve kalp krizine zemin hazırlıyor. Bunun yanı sıra stres, sağlıksız yeme alışkanlıklarını da tetikliyor.

Kronik hava kirliliği, düzensiz uyku veya uyku apnesi gibi sorunlar ise kalp üzerindeki yükü artırarak risk oluşturuyor.

AŞILARIN ETKİSİ YOK

Peki, pandemi döneminde yapılan aşılar günümüzde sık görülen kalp krizlerinin sebebi mi gerçekten? Prof. Dr. Nazmi Narin "Pandemi döneminde yapılan aşıların günümüzde başta kalp hastalıklarını ve bazı rahatsızlıkları tetiklediği yönündeki söylemler tamamen asılsız" diyor. Bilimsel olarak laboratuvar ve üniversiteler bünyesinde herhangi bir araştırma veya bulgu bulunmadığını ifade eden Narin, "Günümüzdeki bu tür hastalıkların başlıca nedeni beslenme ve hareketsiz bir yaşam tarzıdır" diyerek tartışmaya son noktayı koyuyor.