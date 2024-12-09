Ihlamuru sakın böyle pişirmeyin! Fayda yerine zarar veriyor

IHLAMURU BU YÖNTEMLE HAZIRLAYIN

Ihlamur hazırlanma sürecinde demlenir. Ihlamurun kaynatılması içerisindeki antioksidan olan polifenollerin azalmasına sebep olur. Böylelikle sağlığa karşı koruyucu özelliğini yitirebilir.

Ihlamurdan en iyi verimi almak için kaynatarak değil, demleme usulüyle hazırlayın. Çiçek, yaprak ya da uçucu yağ taşıyan çaylar infüzyon denilen demleme yöntemi ile hazırlanmalıdır yani 1 su bardağı kaynatılmış, 5 dakika bekletilmiş suya 1 tatlı kaşığı kadar ıhlamur eklenmeli, 5 dakika bekleyip süzerek tüketilmelidir. Aynı yöntem adaçayı, rezene, melisa için de uygulanmalıdır. Aksi takdirde bu bitkiler kaynatıldıkça uçucu yağlar gideceği için bitki etkisini kaybetmeye başlar.