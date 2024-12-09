Ihlamuru sakın böyle pişirmeyin! Fayda yerine zarar veriyor

Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bizi hastalıklardan koruyan bitki çaylarının başında gelen ıhlamur tam bir şifa deposu. Ancak ıhlamurun faydalarından yararlanmak için doğru demleme tekniği büyük önem taşıyor.
Genellikle ıhlamur kaynatılarak pişiriliyor. Ancak bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çünkü ıhlamuru kaynatmak besin değerini zayıflatıyor ve faydalarını azaltıyor.
IHLAMURU BU YÖNTEMLE HAZIRLAYIN
Ihlamur hazırlanma sürecinde demlenir. Ihlamurun kaynatılması içerisindeki antioksidan olan polifenollerin azalmasına sebep olur. Böylelikle sağlığa karşı koruyucu özelliğini yitirebilir.
Ihlamurdan en iyi verimi almak için kaynatarak değil, demleme usulüyle hazırlayın. Çiçek, yaprak ya da uçucu yağ taşıyan çaylar infüzyon denilen demleme yöntemi ile hazırlanmalıdır yani 1 su bardağı kaynatılmış, 5 dakika bekletilmiş suya 1 tatlı kaşığı kadar ıhlamur eklenmeli, 5 dakika bekleyip süzerek tüketilmelidir. Aynı yöntem adaçayı, rezene, melisa için de uygulanmalıdır. Aksi takdirde bu bitkiler kaynatıldıkça uçucu yağlar gideceği için bitki etkisini kaybetmeye başlar.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Ihlamur antienflamatuvar özellikleri sayesinde yaygın soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığın güçlenmesine destek olabilir. Ihlamur çayı ateşin düşmesinde de etkili olabilir.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR
Bir bardak ıhlamur içmek uykuya geçiş sürecinizi kolaylaştırabilir. Kişinin daha derin ve rahat uyumasına yardımcı olur. Sinir sisteminin baskılanmasını sağlayarak uykuya dalmayı kolaylaştırır.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Ihlamur mide ve sindirim sorunlarına iyi gelir. Mide bulantısı, şişkinlik, kabızlık şikayetlerinde bir fincan ıhlamur çayı tahriş olmuş bir sindirim sistemini rahatlatmak için yardımcı olabilir.
ÖKSÜRÜĞÜ KESER
Öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklı gibi soğuk algınlığı ve grip belirtilerine iyi gelen ıhlamur, vücuttaki bakterilerle savaşabilir.