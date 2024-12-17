Uzmanlar uyardı: Çocuklukta tüm vücutta, erişkinlikte belirli kaslarda görülüyor

Demirel, bu hastalığın en çok kramplarla karıştırıldığına dikkati çekerek, "Krampın distoniden farkı belirli kas bölgesinde ani ve kısa süreli kasılmalar şeklinde olmasıdır. Saniyeler veya bir iki dakika sürebilir. Kramplara stres, vitamin eksikliği, tiroid fonksiyon testlerindeki bozukluklar, yorgunluk, aşırı egzersiz, kafein tüketimi gibi birçok şey sebep olabilir." diye konuştu.