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Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı: Çocuklukta tüm vücutta, erişkinlikte belirli kaslarda görülüyor

Uzmanlar uyardı: Çocuklukta tüm vücutta, erişkinlikte belirli kaslarda görülüyor

Nörolojik bir hastalık olan distoninin, istemsiz ve sürekli kasılmalarla kendini gösterdiğini belirten uzmanlar, hastalığın hem çocukluk hem de yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, hastalığın göz ve çevresinde, boyun, kol veya bacakta görülebileceğini aktardı.

AA

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Uzmanlar uyardı: Çocuklukta tüm vücutta, erişkinlikte belirli kaslarda görülüyor

Demirel, belirli kas gruplarında istemsiz, sürekli kasılmalar şeklinde kendini gösteren ve birçok sebebi olabilen distoninin çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabileceğini belirtti.

Uzmanlar uyardı: Çocuklukta tüm vücutta, erişkinlikte belirli kaslarda görülüyor

Çocukluk çağındakilerde vücutta genel kasılma, erişkinlik döneminde ise belirli kas gruplarında kasılma şeklinde karşılarına çıktığını aktaran Demirel, hastalığın göz ve çevresinde, boyun, kol veya bacakta görülebileceğini aktardı.

Uzmanlar uyardı: Çocuklukta tüm vücutta, erişkinlikte belirli kaslarda görülüyor

Demirel, bu hastalığın en çok kramplarla karıştırıldığına dikkati çekerek, "Krampın distoniden farkı belirli kas bölgesinde ani ve kısa süreli kasılmalar şeklinde olmasıdır. Saniyeler veya bir iki dakika sürebilir. Kramplara stres, vitamin eksikliği, tiroid fonksiyon testlerindeki bozukluklar, yorgunluk, aşırı egzersiz, kafein tüketimi gibi birçok şey sebep olabilir." diye konuştu.

Uzmanlar uyardı: Çocuklukta tüm vücutta, erişkinlikte belirli kaslarda görülüyor

Krampları olanların doktora başvurması gerektiği uyarısında bulunan Demirel, "Distoni ise çok daha farklı bulgu. Bu ancak nörolog tarafından tanınabilir. Bu nedenle uzun süren kasılmaları olan hastaların nöroloğa başvurması ve tetkiklerinin yapılması gerekmektedir." dedi.

Uzmanlar uyardı: Çocuklukta tüm vücutta, erişkinlikte belirli kaslarda görülüyor

Demirel, istem dışı kasılmaların distoni hastalığının habercisi olabileceğini ancak kramp sorunu yaşayanların çoğunun da bu şikayetle hastaneye başvurduğunu aktararak, krampla distoni arasındaki ayrımın iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

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