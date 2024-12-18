Uzmanlar enerji içeceğine karşı uyardı

ÇOCUKLARIN enerji içeceği tüketimindeki artışına değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, özellikle kalp rahatsızlığı, epilepsi ve diğer kronik sağlık sorunları olan çocuklar için bu içeceklerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti. Enerji içeceklerinin çocukların hayatını tehlikeye attığını söyleyen Güzel, "Bu içecekler sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor" dedi. Güzel, içeceklerin kalp ritim bozukluklarından epileptik ataklara kadar pek çok tehlikeye yol açabileceğini belirtti.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

PROF. Dr. Güzel, şu önerilerde bulundu; "Aileler çocukları doğal fiziksel aktivitelerle meşgul etmelidir. Bunun yanı sıra enerji içeceği yerine doğal kaynaklardan enerji sağlayacak besinler tüketilmelidir. Örneğin, taze meyve suları ve dengeli bir kahvaltı, hem enerji sağlar hem de çocukların sağlıklı gelişimine destek olur."