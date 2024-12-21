“Estetik ameliyatlar sadece tam teşekküllü hastanelerde yapılmalı”

Türkiye'de son yıllarda estetik operasyon yaptırıp hayatını kaybeden insanların acı haberleri endişeleri artırıyor. Estetik operasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için uyarılarda bulunan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu, "Estetik ameliyatlar, sadece tam teşekküllü ve yoğun bakım imkanlarına sahip hastanelerde yapılmalıdır" dedi. Özellikle annelik estetiği olarak bilinen karın germe ve göğüs toparlama ameliyatlarının dikkat gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Karacaoğlu, "Ameliyat sonrası hasta yoğun bir şekilde takip edilmelidir. Emboli riski, yani pıhtı atması, bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu riski en aza indirmek için hastayı erken hareketlendirmek ve emboli önleyici ilaçlar kullanmak gereklidir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ancak tam teşekküllü bir hastanede mümkün olabilir" diye konuştu.