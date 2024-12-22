Gribi elinizden gözünüze bulaştırmayın

Prof. Dr. Mustafa Ataş, el ile göze temas edilmesinin gribal enfeksiyonları göze de bulaştırabileceğini söyledi. Ataş "Öksürme ve hapşırma ile salınan partiküllerden göze de gribal enfeksiyon bulaşabilir" sözleriyle bulaş riskine dikkat çekti. Ataş açıklamalarını, "Enfeksiyon varsa kişilerin kendini izole etmesi lazım. Kontak lens kullanıyorlarsa kontak lenslerini kesinlikle bırakmaları gerekiyor bu dönemde. İyileşene kadar en az belirtileri geçtikten 48 saate kadar ara vermeleri gerekiyor. Ciddi görme kayıplarına yol açabileceği için mutlaka bir göz hekimine muayene olup gerekli tedavilerini alması gerekiyor. En önemli bulaşı yolu zaten direkt temas" sözleriyle sonlandırdı.