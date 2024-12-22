Zayıflamak için yapılan hatalar!

Dr. Erten, zayıflama sürecinde sıkça yapılan hatalardan birinin şok diyetler uygulamak olduğunu belirtti: "Çok düşük kalorili diyetler, hızla kilo kaybı sağlasalar da uzun vadede metabolizmayı yavaşlatabilir. Bu da verilen kiloların hızla geri alınmasına yol açar. Ayrıca, bu tür diyetler kas kaybına neden olabilir ki bu da vücudun yağ yakma kapasitesini ciddi şekilde düşürür." Bir diğer yaygın hata ise öğün atlamak. Dr. Erten, özellikle kahvaltıyı atlamanın, gün içinde daha fazla açlık hissine yol açtığını ve düzensiz yeme alışkanlıklarına neden olabileceğini ifade etti: "Öğün atlamak, kan şekerinde dalgalanmalara neden olabilir ve bu da insülin direnci gelişimini hızlandırabilir. Bu yüzden günün en önemli öğünü kahvaltıyı atlamamak gerekiyor."

BİTKİSEL ÜRÜNLER

Dr. Erten, bitkisel ürünlerin zayıflama amacıyla kullanılmasının günümüzde çok popüler olduğunu ancak bu ürünlerin fazla tüketildiğinde karaciğer ve böbrekler üzerinde toksik etkiler yaratabileceğini uyardı. "Bitkisel ürünlerin, tamamen doğal ve güvenli olduğu düşüncesi yanıltıcı olabilir. Kontrolsüz kullanım, karaciğer ve böbrekler üzerinde ciddi zararlar verebilir. Özellikle sinameki gibi bitkiler bağırsak tembelliğine ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir" dedi. Piyasada satılan zayıflama ürünleriyle ilgili de önemli uyarılarda bulunan Dr. Erten, bu ürünlerin içeriklerinin her zaman güvenilir olmadığını belirtti: "Birçok zayıflama ürünü, merdiven altı üretim olabilir ve içerdikleri kimyasallar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, bu ürünler genellikle metabolizmayı hızlandırıcı maddeler içeriyor. Uzun süreli kullanıldığında kalp çarpıntısı, tansiyon yükselmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir."

SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN TEMEL ÖNERİLER

- Dr. Erten, sağlıklı ve kalıcı kilo verme için şu temel önerilerde bulundu:

- Engeli ve çeşitli bir diyet planı benimseyin. Kilo kaybı sadece kalori kısıtlaması ile değil, aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasıyla sağlanmalıdır.

- Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapın. Egzersiz, yalnızca kilo vermek için değil, aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olur.

- Yeterli su içmek, kilo verme sürecinde büyük önem taşır. Günde en az 8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Uyku düzeninize dikkat edin. Yetersiz uyku, hormon dengesizliğine yol açarak iştahı artırabilir ve kilo vermeyi zorlaştırabilir.

- Hedeflerinizi gerçekçi tutun. Kilo vermek bir süreçtir ve sabırlı olmalısınız. Anlık çözümler yerine sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır.

- Son olarak Dr. Erten, sağlıklı kilo vermek için başvurulması gereken en doğru yolun, diyet ve egzersizle birlikte uzman bir hekim veya diyetisyenden profesyonel destek almak olduğunu söyledi: "Zayıflama sürecinde yapılan hatalar, sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden kilo verme konusunda profesyonel bir desteğe başvurmak, daha güvenli ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmenizi sağlar."

PİYASADA SATILAN HER ÜRÜNE GÜVENMEYİN

Zayıflama çaylarının son yıllarda popülerleştiğini belirten Dr. Erten, ancak bu tür ürünlerin sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti: "Bu çayların fazla dozlarda ve uzun süre kullanımı karaciğer üzerinde toksik etki yaparak işlevini bozabilir. Ayrıca, idrar söktürücü etkisi nedeniyle vücutta su kaybına yol açabilir, bu da dehidrasyona (vücut su kaybı) neden olabilir. Dehidrasyon, baş ağrıları, kas krampları ve böbreklerde baskı gibi sorunlara yol açabilir." Dr. Erten, "Ayrıca bazı zayıflama çaylarında bulunan kafein ve guarana gibi uyarıcı maddeler, kalp atışlarını hızlandırabilir, tansiyonu yükseltebilir ve dolayısıyla kalp hastalığı riski taşıyan kişiler için tehlikeli olabilir" diye ekledi.