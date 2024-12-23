Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! o derde deva oluyor

5. CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

Mandalina kabukları, cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Kabuklarda bulunan doğal yağlar, cildi besler ve yeniler. Mandalina kabuğu maskesi veya tonik olarak kullanıldığında cildi canlandırır, sivilce oluşumunu önler ve cilt tonunu eşitler. Ayrıca, mandalina kabuğundaki antioksidanlar, ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltarak daha genç bir görünüm sağlar.

6. SOLUNUM YOLLARINI AÇAR

Mandalina kabuğu, solunum yolları sağlığı için de oldukça faydalıdır. Özellikle astım, bronşit ve soğuk algınlığı gibi solunum problemlerine iyi gelir. Mandalina kabuğu çayı, solunum yollarını açarak nefes almayı kolaylaştırır ve balgam söktürücü etkisiyle öksürüğü hafifletir. Bu doğal çözüm, nefes darlığı yaşayanlar için rahatlatıcı bir etki sun