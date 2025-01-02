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Şifa arayanlar akgünlük bitkisine koşuyor! Sakızından tütsüsüne küründen toniğine her şey bu bitkide toplanmış

Türkiye'de akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata bitkisi, iltihaba meydan okuyan bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarında etkili olan bu bitkinin sakızı mide ağrılarını dindirmede birebir. Peki aktarlardan kolayca temin edilebilen akgünlük bitkisinin başka hangi rahatsızlıklara şifa olduğuysa merak söz konusu. İşte akgünlük bitkisinin mucizevi faydaları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Şifa arayanlar akgünlük bitkisine koşuyor! Sakızından tütsüsüne küründen toniğine her şey bu bitkide toplanmış

Akgünlük bitkisi birçok şifalı etkisiyle doktorlar tarafından da önerilen bir bitkidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki o da şudur: hastalıkların tanısı doktorlar tarafından konulur ve tedavisi de doktorlar tarafından verilir. Yani akgünlük bitkisini bir "ilaç" niyetine kullanmak doğru değildir. Belli bir hastalık varsa bu hastalıkla mücadelede doktorun söylediğinden şaşmamalısınız ve akgünlük bitkisi de dahil olmak üzere tüm bitkileri doktorun önerdiği miktar kadar tüketmelisiniz.

Şifa arayanlar akgünlük bitkisine koşuyor! Sakızından tütsüsüne küründen toniğine her şey bu bitkide toplanmış

AKGÜNLÜK FAYDALARI NELERDİR?

1-) Cilt sağlığını korur: Akgünlük bitkisi, cilt üzerinde oldukça faydalı etkileri olan bir bitkidir. İçinde bulundurduğu faydalı mineraller, boswellik asit ve antioksidanlar cilt sağlığına koruma sağlamada oldukça etkilidir. Ayurvedik tıpta deri iltihabı ile cilt yaralarının tedavisinde çok uzun yıllar boyunca kullanılmıştır ve hala kullanılmaktadır. Cildi kurumuş olan ve gerilen kişilerin cildine eski sağlığını geri kazandırırken kırışık oluşumunun önüne geçmeye de çok yardımcı olur. Akgünlük, yaşlanmanın etkilerini en aza indirerek, cilt üzerinde meydana gelen yaşlılık lekelerini azaltır.

2-) İnflamasyonu önler: Akgünlük ağacı özünün içinde boswellik asit ve terpenler ismi verilen bileşimler bulunur. Aynı zamanda antienflamatuar etki gösteren koruyucu bileşenler de içerisinde bulunmaktadır. Terpenler bazı bitkilerin içinde bulunan ve güçlü koku veren bir akım kimyasallara denir. Özellikle okaliptus, fesleğen ve nane gibi bitkilerde bulunurlar. İçlerinde bulunan güçlü aromaları ile sivrisinek ve böcekleri kovarak bitkileri çevreden meydana gelebilecek stresten korurlar. Bu bileşenler İnsan vücudunda da tıpatıp aynı işlevi gerçekleştirir ve bu şekilde serbest radikallerin sebep olduğu zararı önlerler.

Akgünlük bitkisinin içinde mevcut olan akba t-lenfositleri NSAII'lar gibi çalışsa bile akbanın etki mekanizmaları oldukça farklıdır. Akbanın etki mekanizmaları, farklı iltihap enzimlerini hedef alırlar. Akgünlük bitkisi, mide ile bağırsak astarının bütünlüğünü çok daha iyi koruyabildiğinden dolayı NSAII ağrı kesicilere nazaran çok ama çok daha az yan etkiye sahiptir. Aynı zamanda, toksisite riski de epey düşüktür. Bitkinin içinde bulunan incensole maddesi de tümör oluşumunu büyük oranda engeller. Bu madde ayrıca, ruh halini dengeleyici özelliğe sahiptir ve bu özelliğiyle de doğal bir antidepresan ve anti anksiyete görevi üstlenir.

3-) Kanseri önler: Akgünlük bitkisinin kanser tedavisinde çok önemli bir yeri vardır. Enflamasyon ve şişmeye neden olan bağışıklık sisteminin tepkilerini durdurmaya yaramasının yanında, anti enflamatuar etkileriyle de ağrıyla savaşan potansiyel bir kanser tedavisidir. Akgünlük çok kaliteli bir ağrı kesicidir aynı zamanda. Akgünlük, bilhassa prostat kanseri üzerinde çok iyi sonuçlar vermektedir. Bazı yapılan araştırmalarda kanserli hücrelerin dağılmasını engellediği de gözlemlenmiştir. Özet olarak, yan etkilere neden olan çok fazla ilaç vardır. Bunlar yerine yüzyıllardır doğal bir şekilde kullanılan akgünlük iyi bir şifa kaynağıdır.

Şifa arayanlar akgünlük bitkisine koşuyor! Sakızından tütsüsüne küründen toniğine her şey bu bitkide toplanmış

4-) Solunum yolu enfeksiyonlarını giderir: Akgünlük bitkisi, sinüs kanallarında ve solunum yollarında oluşan enfeksiyonları onarır. Soğuk algınlığı, grip gibi bazı hastalıkların neden olduğu öksürük ile boğaz ağrısı belirtilerini hızlı bir şekilde iyileştirir. Akgünlük bitkisi yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir antienflamatuardır ve akciğerde meydana gelen yoğun miktarda balgamı ortadan kaldırır, rahat bir şekilde nefes almayı sağlar. Yapılan incelemeler ve araştırmalar, akgünlük bitkisinin anti viral özelliği olduğunu kanıtlamıştır. Geleneksel Çin tıbbında çok uzun zaman kan dolaşımını iyileştirmek, iyileşme sürecini daha hızlı hale getirmek, soğuk algınlığı, cüzzam, gonore ve grip gibi bakteriyel ve viral hastalıkların ağrılarını dindirmek için kullanılmıştır.

5-) Bağışıklık sistemini güçlendirir: Bağışıklık sistemi vücudumuzun en önemli noktalarından bir tanesidir. Bağışıklık sistemi çeşitli hastalıklarla savaşmak için devamlı olarak antikorlar üretir. Fakat bazen bu işlevin aksadığı olur ve organları oluşturan sağlıklı dokular da dahil birçok (kendi vücut dokuları da dahil) antikor meydana gelebilir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve hastalıklar doğar. Yapılan birçok çalışma akgünlük bitkisinin insandaki bağışıklığı kuvvetlendirdiğini kanıtlamıştır.

Şifa arayanlar akgünlük bitkisine koşuyor! Sakızından tütsüsüne küründen toniğine her şey bu bitkide toplanmış

AKGÜNLÜK NASIL KULLANILIR?

Akgünlük bitkisi, ezilip toz haline getirilebilir.
Suyla birlikte yutulabilir.
Su ya da içeceklere karıştırılarak içilebilir.
Tablet şeklinde satılanlar günde 3 kez tok karna tüketilebilir.
Kabuğu tonik ve tatlı olarak da kullanılabilir.
Cilde fayda sağlaması için üretilmiş kozmetik ürünlerde, sabun, parfüm ve kremlerde kullanılabilir.
Akgünlük bitkisi aktarlardan edinilebilir.

AKGÜNLÜK NE İŞE YARAR?

Akgünlük bitkisi bağışıklık sistemini korumadan, kanseri önlemeye, solunum yolu enfeksiyonlarını gidermeden cildi beslemeye kadar birçok noktada fayda sağlar ve kişiyi sağlıklı bir hale getirir. Akgünlük tüketilmesi dozunda yapıldığı zaman, abartılmadan gerektiği kadar kullanıldığı zaman, kişiye muazzam seviyede şifa katacaktır.

AKGÜNLÜK SAKIZI TÜTSÜSÜ

Akgünlük sakızı tütsüsü, yüz yıllardır şifalı etkilerinden dolayı kullanılmaktadır. Kronik boğaz ağrısına iyi gelmesi, yorgunluk ve solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelmesi ile akgünlük sakızı tütsüsü, tütsü severlerin sıklıkla kullandığı tütsülerden bir tanesidir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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