Şifa arayanlar akgünlük bitkisine koşuyor! Sakızından tütsüsüne küründen toniğine her şey bu bitkide toplanmış

AKGÜNLÜK FAYDALARI NELERDİR?

1-) Cilt sağlığını korur: Akgünlük bitkisi, cilt üzerinde oldukça faydalı etkileri olan bir bitkidir. İçinde bulundurduğu faydalı mineraller, boswellik asit ve antioksidanlar cilt sağlığına koruma sağlamada oldukça etkilidir. Ayurvedik tıpta deri iltihabı ile cilt yaralarının tedavisinde çok uzun yıllar boyunca kullanılmıştır ve hala kullanılmaktadır. Cildi kurumuş olan ve gerilen kişilerin cildine eski sağlığını geri kazandırırken kırışık oluşumunun önüne geçmeye de çok yardımcı olur. Akgünlük, yaşlanmanın etkilerini en aza indirerek, cilt üzerinde meydana gelen yaşlılık lekelerini azaltır.

2-) İnflamasyonu önler: Akgünlük ağacı özünün içinde boswellik asit ve terpenler ismi verilen bileşimler bulunur. Aynı zamanda antienflamatuar etki gösteren koruyucu bileşenler de içerisinde bulunmaktadır. Terpenler bazı bitkilerin içinde bulunan ve güçlü koku veren bir akım kimyasallara denir. Özellikle okaliptus, fesleğen ve nane gibi bitkilerde bulunurlar. İçlerinde bulunan güçlü aromaları ile sivrisinek ve böcekleri kovarak bitkileri çevreden meydana gelebilecek stresten korurlar. Bu bileşenler İnsan vücudunda da tıpatıp aynı işlevi gerçekleştirir ve bu şekilde serbest radikallerin sebep olduğu zararı önlerler.

Akgünlük bitkisinin içinde mevcut olan akba t-lenfositleri NSAII'lar gibi çalışsa bile akbanın etki mekanizmaları oldukça farklıdır. Akbanın etki mekanizmaları, farklı iltihap enzimlerini hedef alırlar. Akgünlük bitkisi, mide ile bağırsak astarının bütünlüğünü çok daha iyi koruyabildiğinden dolayı NSAII ağrı kesicilere nazaran çok ama çok daha az yan etkiye sahiptir. Aynı zamanda, toksisite riski de epey düşüktür. Bitkinin içinde bulunan incensole maddesi de tümör oluşumunu büyük oranda engeller. Bu madde ayrıca, ruh halini dengeleyici özelliğe sahiptir ve bu özelliğiyle de doğal bir antidepresan ve anti anksiyete görevi üstlenir.

3-) Kanseri önler: Akgünlük bitkisinin kanser tedavisinde çok önemli bir yeri vardır. Enflamasyon ve şişmeye neden olan bağışıklık sisteminin tepkilerini durdurmaya yaramasının yanında, anti enflamatuar etkileriyle de ağrıyla savaşan potansiyel bir kanser tedavisidir. Akgünlük çok kaliteli bir ağrı kesicidir aynı zamanda. Akgünlük, bilhassa prostat kanseri üzerinde çok iyi sonuçlar vermektedir. Bazı yapılan araştırmalarda kanserli hücrelerin dağılmasını engellediği de gözlemlenmiştir. Özet olarak, yan etkilere neden olan çok fazla ilaç vardır. Bunlar yerine yüzyıllardır doğal bir şekilde kullanılan akgünlük iyi bir şifa kaynağıdır.