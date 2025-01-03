İyi bir uyku rutini için bunları yapın!

İyi uyumanın saymakla bitmeyen faydaları olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, "Her gece aynı saatte yatağa gitmek ve aynı saatte kalkmak, biyolojik saatle uyum içinde olmayı sağlar. Vücudun biyolojik saati belirli bir düzende çalışır. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak, metabolizma ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yapar" dedi.

Akşam saatlerinde elektronik cihazlardan uzak durulmasının önemini vurgulayan Doç. Dr. Şenol, "Telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi elektronik cihazlar, mavi ışık yayarak uyku düzenini bozar. Bu ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya geçişi zorlaştırır. Yatmadan en az 30 dakika önce elektronik cihazlardan uzak durmak, uyku kalitesini artıracaktır" şeklinde konuştu.

HER bireyin uyku ihtiyacı farklıdır ancak yetişkinler için 7-9 saatlik uyku süresi genellikle yeterli kabul edilmektedir diyen Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, "Yeterli uyku almak; vücudun kendini yenilemesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve zihinsel sağlığı iyileştirir. Vücudu dinlemek ve eğer sabahları yorgun hissediliyorsa, uyku süresini artırmak gerekebilir" dedi.

KADINLARDA DAHA ÇOK RASTLANIYOR

Öteyandan Uzm. Dr. Özlem Gül, panik bozukluk ve panik atak hakkında bilgi verdi. Dr. Özlem Gül, "100 kişiden 3-4'ü panik bozukluk yaşamakta ve bu durum kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Panik bozukluk, aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir. Giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar; çoğu zaman 10-30 dakika devam ettikten sonra kendiliğinden geçer" diye konuştu.

Panik bozukluğun kesin bir nedeni olmadığının altını çizen Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Gül son olarak "Genetik yatkınlık, beyin kimyası, kişilik özellikleri ve stres etkenleri, bu bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olan değişkenlerdir. Panik bozukluğun tedavi yöntemi kişiye özel olarak belirlenir. Problem genellikle ilaç tedavisi, bilişsel davranışçı tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir" dedi.