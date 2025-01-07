Bilinçsizce vitamin alanlar dikkat! DNA hasarına sebep olabilir

Vitamin ve gıda takviyeleri kullanımı, sağlıklı yaşamak, hastalıklardan korunmak veya enerji kazanmak gibi gerekçelerle günümüzde giderek artarken, pek çok insan bazen hekim kontrolünde, bazen de kendi belirlediği ihtiyaçlara göre vitamin veya gıda takviyeleri kullanabiliyor.
Vitaminlerin her zaman yarar değil zarar da getirebileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, kontrolsüzce alınan vitamin ya da gıda takviyelerin vücutta radikal üretimine bağlı DNA hasarı oluşumuna sebep olabileceğini vurguladı.