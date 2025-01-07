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Haberler Sağlık TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu hayattan koparmıştı! Uzman isim uyardı: Vakalar gittikçe artıyor

TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu hayattan koparmıştı! Uzman isim uyardı: Vakalar gittikçe artıyor

İzmir'de geçtiğimiz günlerde 11 yaşındaki çocuk sosyal medyada gördüğü kolonya akımı videosunu deneyerek hayatını kaybetmişti. Uzmanlar bu tür vakaların gittikçe arttığını belirterek uyarıda bulundu.İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi çocuk hasta sorumlusu Prof. Dr. Akgün Oral "Biz bu tür vakaları geçmişte hiç görmezdik. Bu tür sosyal medya içerikleri paylaşılmaya başlandıktan sonra bu tür yanıklar da artık bizim karşılaştığımız vakalar içine dahil oldu." dedi.

AA

Giriş Tarihi:

TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu hayattan koparmıştı! Uzman isim uyardı: Vakalar gittikçe artıyor

İzmir'de 11 yaşındaki bir çocuğun, sosyal medya uygulaması için video çekmek istediği esnada üzerine kolonya döküp kendisini ateşe vermesi ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımların çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

Prof. Dr. Akgün Oral, AA muhabirine insan hayatındaki yanıkların yüzde 70'inin ilk 6 yaşta görüldüğünü söyledi.

Yanık vakalarında çeşitlilikler olmaya başladığını, ısınma amaçlı ateş yakarken tiner, benzin kullanılması, çöplerin yakılması, kolonya gibi yanıcı, parlayıcı maddelerle oynanması sırasında yanma vakalarının görüldüğünü anlatan Oral, küçük yaşlardaki yanık vakalarının büyük kısmının dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğini dile getirdi.

TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu hayattan koparmıştı! Uzman isim uyardı: Vakalar gittikçe artıyor

Prof. Dr. Oral, çocukların sosyal medyada yayınlanan videolardan etkilenerek yanıcı maddelerle oynamasının kötü olaylara yol açtığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha önceki yıllarda evde oluşan kazalar sonucu haşlanma türü yanıkları fazlayken son yıllarda alev yanıklarını görmeye başladık. Geçmiş yıllarda bu kadar alev yanığı olmazdı. Bu yıl çok fazla. Hayati risk oluşturan ölümle sonuçlanabilen durumlar ortaya çıkabiliyor. Biz bu tür vakaları geçmişte hiç görmezdik. Bu tür sosyal medya içerikleri paylaşılmaya başlandıktan sonra bu tür yanıklar da artık bizim karşılaştığımız vakalar içine dahil oldu."

TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu hayattan koparmıştı! Uzman isim uyardı: Vakalar gittikçe artıyor

Yanık tedavisinin bazen olumsuz sonuçlanabildiğini aktaran Oral, "2024 yılında hastanede tedavi gören 2 çocuk hastamız vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bunların hiçbiri de bir ev ortamında ortaya çıkan yangın veya benzeri bir durum değildi. Hepsi tamamen önlenebilir, engellenebilir. Olmaması gereken nedenlerden kaynaklanmış alev yanıklarıydı." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARTIYOR"
İzmir Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalığı Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Gonca Özyurt da son yıllarda gençler ve çocuklarda sosyal medya bağımlılığının arttığını belirterek, bunun sanal ile gerçekliğin karıştırılmasına neden olduğunu kaydetti.

TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu hayattan koparmıştı! Uzman isim uyardı: Vakalar gittikçe artıyor

Teknolojinin amaçsız kullanılması durumunda zararlı olduğunu belirten Özyurt, "Sosyal medya bağımlılığıyla da karşımıza birçok genç gelebiliyor maalesef. Kendi içlerinde yalnızlık yaşadıkları zaman, yeterince arkadaş bulamadıkları, aileleriyle yeterince iletişimde olamadıkları zaman sanal alemde başka kimlikler oluşturabiliyorlar. Ya da var olan kimlikleriyle başka bir ortamda sanal ortamı gerçek bir ortam gibi hissederek yaşayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

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