TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu hayattan koparmıştı! Uzman isim uyardı: Vakalar gittikçe artıyor

Yanık tedavisinin bazen olumsuz sonuçlanabildiğini aktaran Oral, "2024 yılında hastanede tedavi gören 2 çocuk hastamız vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bunların hiçbiri de bir ev ortamında ortaya çıkan yangın veya benzeri bir durum değildi. Hepsi tamamen önlenebilir, engellenebilir. Olmaması gereken nedenlerden kaynaklanmış alev yanıklarıydı." diye konuştu.



"SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARTIYOR"

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalığı Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Gonca Özyurt da son yıllarda gençler ve çocuklarda sosyal medya bağımlılığının arttığını belirterek, bunun sanal ile gerçekliğin karıştırılmasına neden olduğunu kaydetti.



