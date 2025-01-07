TikTok videosu 11 yaşındaki çocuğu hayattan koparmıştı! Uzman isim uyardı: Vakalar gittikçe artıyor

İzmir'de 11 yaşındaki bir çocuğun, sosyal medya uygulaması için video çekmek istediği esnada üzerine kolonya döküp kendisini ateşe vermesi ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımların çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.
Prof. Dr. Akgün Oral, AA muhabirine insan hayatındaki yanıkların yüzde 70'inin ilk 6 yaşta görüldüğünü söyledi.
Yanık vakalarında çeşitlilikler olmaya başladığını, ısınma amaçlı ateş yakarken tiner, benzin kullanılması, çöplerin yakılması, kolonya gibi yanıcı, parlayıcı maddelerle oynanması sırasında yanma vakalarının görüldüğünü anlatan Oral, küçük yaşlardaki yanık vakalarının büyük kısmının dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğini dile getirdi.