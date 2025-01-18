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Bu belirtilere dikkat! Ölümcül sonuçlar doğurabilir

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası gözler gıda zehirlenmelerine çevrildi. Uzmanlar gıda hijyenine dikkat çekerek bakterilerin ölümcül olabileceği konusunda uyardı. Peki Salmonella enfeksiyonu belirtileri neler? İşte detaylar...

AA

Giriş Tarihi:

Bu belirtilere dikkat! Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyecekler, Salmonella bakterisine bağlı gıda zehirlenmelerinin riskini artırabiliyor. İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan vefat, bu bakterinin tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, "Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir." ifadelerini kulllandı.

Korkut, Salmonella'nın özelliklerini ve korunma yöntemlerini anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Bu belirtilere dikkat! Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Salmonella bakterisinin insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunduğunu belirten Korkut, "Dışkıyla atıldığı için temas ettiği gıdalardan insanlara geçebilir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir. Kumpir gibi yiyeceklerde kullanılan süt ürünleri ve kümes hayvanları da bu bakteriyi bulaştırabilir." ifadelerini kullandı.

"KARIN AĞRISI, HAFİF İSHAL VE ATEŞ GİBİ BELİRTİLER"
Korkut, Salmonella'nın hafif seyreden ancak zaman zaman ölümcül olabilen bir bakteri olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Salmonella enfeksiyonu genellikle karın ağrısı, hafif ishal ve ateş gibi belirtilerle başlar. Ancak bazı durumlarda kanlı ishale, şiddetli karın ağrılarına ve yüksek ateşe yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde daha ağır seyredebilir. Böyle durumlarda sıvı alımı yeterli olmazsa ve zamanında hastaneye başvurulmazsa, ölümcül sonuçlar doğurabilir."

Bu belirtilere dikkat! Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Hijyenin Salmonella enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktör olduğuna dikkati çeken Korkut, "El hijyeni ve gıda hazırlama sırasında kullanılan malzemelerin temizliği çok önemlidir. Yemeklerin iyi pişirilmesi ve süt gibi ürünlerin pastörize edilmiş olması gerekir. Ayrıca gıdaların doğru saklanması ve bilindik yerlerden alınması enfeksiyon riskini azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

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