Bu belirtilere dikkat! Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyecekler, Salmonella bakterisine bağlı gıda zehirlenmelerinin riskini artırabiliyor. İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan vefat, bu bakterinin tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, "Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir." ifadelerini kulllandı.
Korkut, Salmonella'nın özelliklerini ve korunma yöntemlerini anlatarak önemli uyarılarda bulundu.