Uzmanından A vitamini uyarısı: Gece körlüğüne neden olabilir

"OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER TERCİH EDİLEBİLİR"

Somon ton balığı ve sardalya gibi besinlerin de göz sağlığına faydalı olduğunu ifade eden Op. Dr. Saygın, şu bilgileri paylaştı:



"Omega-3 yağ asitleri içerir, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, retina tabakasının sağlıklı kalmasını sağlar ve görme işlemi sırasında oluşan hassas dokuları korumaya yardımcı olurlar. Ayrıca, Omega-3 yağ asitleri, gözlerin iç yüzünde oluşan hassas hücreleri koruma altına alarak gözlerin iç yüzünde oluşan hassasiyeti giderir. Balık tüketmenin göz sağlığı için önemi ayrıca, D vitamini yönünden de yüksektir. D vitamininin eksikliği, gözlerin sağlıklı kalmasını etkileyebilir. Chia tohumları, antioksidanlar, Omega-3 yağ asitleri ve özellikle lutein yönünden yüksektir. Chia tohumları, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içermektedir."



"MEYVE TÜKETİMİ GÖZ SAĞLIĞINA FAYDALI"

Meyve tüketiminin öneminden de bahseden Op. Dr. Saygın, "Özellikle kivi, kiraz, erik ve karpuz meyveleri tavsiye edilir. C vitamini içerir, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Kivi, kiraz, erik ve karpuz, göz sağlığı için önemli olan antioksidanlar yönünden zengindir. Bu meyveler, lutein, zeaksantin ve C vitamini gibi antioksidanlar içerir. Bu meyveler ayrıca yüksek miktarda C, A, E, K vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum, demir, fosfor, kalsiyum, lif ve antioksidanlar gibi mineraller içermektedir. Düzenli olarak tüketilmeleri halinde kivi, kiraz, erik ve karpuz göz sağlığı için önemli bir kaynak olabilirler" dedi.