Uzmanından A vitamini uyarısı: Gece körlüğüne neden olabilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Saygın, göz sağlığına iyi gelen besinler konusunda açıklamalarda bulundu. A vitamininin, gözlerin sağlıklı kalması için önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Saygın, "Vitamin A, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. En fazla tavuk, yumurta, süt, karaciğer, balık ve taze sebzelerde bulunur. Lutein ve zeaksantin, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Bu iki antioksidan, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. Lutein ve zeaksantin, yeşil yapraklı sebzeler, mavi ve yeşil meyveler, yumurta ve tavuk gibi besinlerde bulunur" diye konuştu.
Omega-3 yağ asitlerinin de göz sağlığı için önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Saygın, "Omega-3 yağ asitleri, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. Omega-3 yağ asitleri, somon, ton, sardalye, Chia tohumları, keten tohumu gibi besinlerde bulunur" dedi.