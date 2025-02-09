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Haberler Sağlık B12 eksikliğine aman dikkat! Sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit ediyor

B12 eksikliğine aman dikkat! Sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit ediyor

Özellikle unutkanlık denilince akla ilk gelen vitaminlerden olan B12 vitamini özellikle sinir sistemi için büyük önem taşıyor. Kan hücrelerinin oluşumunda da büyük rol sahibi olan bu vitamin daha çok hayvansal gıdalar aracılığıyla vücuda alınıyor. Peki B12 vitamin eksikliği belirtileri neler? B12 eksikliği hangi hastalıklara yol açar? B12 hangi besinlerde bulunur? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, B12 eksikliğinin belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri hakkında değerlendirmede bulundu.

AA

Giriş Tarihi:

B12 eksikliğine aman dikkat! Sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit ediyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, B12 vitamininin sinir sistemi ve kan hücrelerinin oluşumunda kritik rol oynadığını belirterek, eksikliğinin kansızlık ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.

B12 vitamininin DNA sentezinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Çiftçi, eksikliği halinde uyuşma, karıncalanma, halsizlik, yorgunluk ve cilt solgunluğu gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini aktardı.

Çiftçi, dilde acıma ve büyüme gibi belirtilerin de B12 eksikliğine işaret edebileceğini kaydederek, "B12 eksikliği özellikle sinir sistemine zarar verir. Anemiye yol açarak kansızlık, homosistein artışına bağlı kalp hastalıkları gibi sorunlara neden olabilir." açıklamasını yaptı.

B12 fazlalığının ise gereksiz yüksek doz kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabileceğine işaret eden Çiftçi, "Ancak yüksek değerler altta yatan karaciğer hastalığı, siroz veya lösemi gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir." ifadelerini kullandı.

B12 eksikliğine aman dikkat! Sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit ediyor

Çiftçi, B12'nin doğal olarak hayvansal ürünlerde bulunduğu bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Kırmızı et, beyaz et, somon gibi balık türleri, süt ürünleri ve yumurta B12 açısından zengindir. Ancak B12 vitamini bitkisel kaynaklı olmadığı için vegan bireylerde eksiklik riski daha yüksektir. Bu nedenle veganların takviye kullanması ya da B12'den zenginleştirilmiş ürünleri tercih etmesi gereklidir."

Tahlil yapılmadan B12 takviyesine başlanmaması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, hafif eksikliklerin beslenme düzenlemesiyle giderilebileceğini, orta düzeyde eksikliklerde ise ağız yoluyla alınan ilaçların tercih edildiğini kaydetti.

Çiftçi, ciddi boyutlara varan eksikliklerin enjeksiyon tedavisi gerektirebileceğine dikkati çekerek, "Her durumda tedavi planı, hastanın bireysel durumuna göre doktor tarafından yapılmalıdır. Özellikle B12 düzeyi düşüklüğü şikayetlerinde ilk adım, mutlaka tahlillerle doğru tanı koymaktır. Hastalar B12 düzeyine ilişkin herhangi bir şikayeti olduğunda mutlaka bir doktora başvurmalı. Erken teşhis, sinir sistemi ve genel sağlık açısından hayati önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.

B12 eksikliğine aman dikkat! Sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit ediyor

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Anemi
Yorgunluk ve enerji düşüklüğü
Nefes darlığı
Kalp çarpıntısı
El, kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşma
Unutkanlık gibi hafıza sorunları
Cilt renginin solması ve üşüme
Depresyon, sinir ve anksiyete gibi ruh hali değişikliği
Odaklanma ve konsantre olmada güçlük
Saç dökülmesi
Kas zayıflaması

B12 eksikliğine aman dikkat! Sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit ediyor

B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDEN ALINIR?

Kırmızı et, tavuk gibi protein bakımından zengin gıdalar
İstiridye, ton balığı, karides, alabalık, somon ve sardalya gibi deniz ürünleri
Yoğurt ve peynir gibi süt ve süt ürünleri
Ispanak, pancar, kabak, mantar ve patates gibi sebzeler
Fasulye, bezelye ve mercimek gibi bakliyatlar
Yumurta

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