B12 eksikliğine aman dikkat! Sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit ediyor

"Kırmızı et, beyaz et, somon gibi balık türleri, süt ürünleri ve yumurta B12 açısından zengindir. Ancak B12 vitamini bitkisel kaynaklı olmadığı için vegan bireylerde eksiklik riski daha yüksektir. Bu nedenle veganların takviye kullanması ya da B12'den zenginleştirilmiş ürünleri tercih etmesi gereklidir."



Tahlil yapılmadan B12 takviyesine başlanmaması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, hafif eksikliklerin beslenme düzenlemesiyle giderilebileceğini, orta düzeyde eksikliklerde ise ağız yoluyla alınan ilaçların tercih edildiğini kaydetti.



Çiftçi, ciddi boyutlara varan eksikliklerin enjeksiyon tedavisi gerektirebileceğine dikkati çekerek, "Her durumda tedavi planı, hastanın bireysel durumuna göre doktor tarafından yapılmalıdır. Özellikle B12 düzeyi düşüklüğü şikayetlerinde ilk adım, mutlaka tahlillerle doğru tanı koymaktır. Hastalar B12 düzeyine ilişkin herhangi bir şikayeti olduğunda mutlaka bir doktora başvurmalı. Erken teşhis, sinir sistemi ve genel sağlık açısından hayati önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.