B12 eksikliğine aman dikkat! Sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit ediyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, B12 vitamininin sinir sistemi ve kan hücrelerinin oluşumunda kritik rol oynadığını belirterek, eksikliğinin kansızlık ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.
B12 vitamininin DNA sentezinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Çiftçi, eksikliği halinde uyuşma, karıncalanma, halsizlik, yorgunluk ve cilt solgunluğu gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini aktardı.
Çiftçi, dilde acıma ve büyüme gibi belirtilerin de B12 eksikliğine işaret edebileceğini kaydederek, "B12 eksikliği özellikle sinir sistemine zarar verir. Anemiye yol açarak kansızlık, homosistein artışına bağlı kalp hastalıkları gibi sorunlara neden olabilir." açıklamasını yaptı.
B12 fazlalığının ise gereksiz yüksek doz kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabileceğine işaret eden Çiftçi, "Ancak yüksek değerler altta yatan karaciğer hastalığı, siroz veya lösemi gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir." ifadelerini kullandı.