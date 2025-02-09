Bakanlıktan ’sarı serum’ açıklaması: O hastalıkları tetikleyebilir

'KALPTE RİTİM BOZUKLUKLARINI TETİKLEYEBİLİR'

Sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydası olmadığı, bazı durumlarda ise zararı olduğunun bilimsel araştırmalarla kanıtlandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (örneğin böbrek hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç alan veya aşırı alkol almış) magnezyum içeren serum kullanılması kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebilir. 'Sarı serum', depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabilir. 'Sarı serum', hızlı verildiğinde tansiyon düşmesine ve bilinç bozulmasına hatta bayılmaya yol açabilir. Damar içi sıvılar, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde olumsuz tesirler doğurabilir. Serumun akış hızı ve miktarı kişiye göre ayarlanmadığında sıvı elektrolit dengesizliği, kalp ve böbrek problemleri, hatta beyinde su alıp şişmeye yol açabilir. Serum ile damara verilecek hava kabarcıkları beyin felci dahil ciddi problemlere yol açabilir. Sonuç olarak; bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir"