Bu besin mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak! İşte hurmanın faydaları...

TATLI YEME İHTİYACINI KARŞILAR

Yorgun ya da aç hissettiğinizde, muhtemelen bir kurabiye ya da bir parça pasta yemek istersiniz. Ancak birkaç hurma aslında beyaz şekerin yerine harika bir alternatif olabilir. Doğal olarak tatlı oldukları ve karamel benzeri lezzetli bir tada sahip oldukları için hurma birçok tarifte kolaylıkla beyaz şekerin yerini alabilir.

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