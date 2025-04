Neden başladığını asla unutma

Beslenme ve diyet uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Diyet yaparken zaman zaman motivasyon düşüklüğü yaşayabilirsin. Ama bu zamanlarda kendine dön ve düşün: Bu yola neden çıktın? Belki aynada gördüğün yansımadan mutlu değildin, belki kıyafetlerin içine giremiyor ya da eskisi gibi enerjik hissetmiyordun. Belki de sadece daha sağlıklı bir hayat istiyordun. Sebebin ne olursa olsun, bir gün "Artık yeter" dedin ve kendin için bir karar aldın. İşte bu karar, aslında attığın en cesur adımlardan biriydi. Çünkü değişmek istemek kolay, ama değişmek için çabalamak her zaman kolay değildir.

TARTI İLE İLGİSİ YOK

Diyet yapmak sadece yemek listeleriyle, kalori hesaplarıyla ya da tartıdaki sayılarla ilgili değildir. Asıl mesele, zihinsel bir yolculuğa çıkmaktır. Hayatının belki de yıllardır süregelen alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyorsun. Bu, sabır, kararlılık ve öz disiplin gerektiren bir süreç. Bu süreçte zorlanman, bazen motivasyonunun düşmesi çok ama çok normal. Çünkü her değişim sancılıdır. Ama unutma, bu sancılar büyümenin habercisidir. Motivasyon zaman zaman azalabilir. Kimi günlerde enerjin yerinde olur, hevesle yürüyüşe çıkar, öğünlerini büyük bir dikkatle planlarsın. Ama kimi günlerde hiçbir şey yapmak istemezsin. Bu senin başarısız olduğun anlamına gelmez. Bu sadece insan olduğunun bir göstergesidir. Bu yolda herkes zaman zaman tökezler. Ancak gerçek başarı, asla tökezlememekte değil, tökezledikten sonra ayağa kalkmayı bilmektedir.

KARARLARIN ÖNEMLİ

Belki çevrendekiler seni anlamıyor, belki de onların "Bir tabaktan ne olacak veya bir lokmacık ye?" sözleri seni zorluyor. Ama unutma, kimse senin bedeninde yaşamıyor. Kimse senin sağlık sorunlarını, geceleri yaşadığın problemlerini, aynaya her baktığında hissettiklerini bilmiyor. Bu yolculuk sadece seninle ilgili. Ve bu yüzden sadece senin kararların önemli. Başkalarının seni bu yoldan döndürmesine izin verme. Kendine karşı acımasız da olma. Bazı günler diyetine sadık kalamayabilirsin, bazen bir öğünü fazla kaçırabilirsin. Bunlar dünyanın sonu değil. Asıl mesele, o anı orada bırakabilmek. Eğer işte o noktada battı balık yan gider deyip her şeyi olduğu gibi bırakırsan bütün emeklerini çöpe atmış olacaksın. Bazen yavaşlayabilir veya durabilirsin. Öyle durumlarda biraz dinlen ve kaldığın yerden devam et kaybettiğin hiçbir şey yok. Çünkü geçmişi değiştiremezsin evet ama her yeni gün sana temiz bir sayfa sunar. Ve bu sayfayı nasıl dolduracağını sadece sen belirleyebilirsin.

MUCİZELER BEKLEME

Unutma, her küçük adım bir ilerlemedir. Bir günde mucizeler bekleme. Büyük değişimler zaman alır. Ama sen her gün vücuduna ve zihnine iyi baktığında, bu çaba birikerek büyük farklar yaratır. Belki şu an çok şey değişmediğini düşünüyorsun ama içinde çok şey değişiyor. Vücudun güçleniyor, bağışıklığın artıyor, kan değerlerin düzeliyor, uyku düzenin rayına oturuyor, enerjin artıyor. Ve en önemlisi: kendine olan saygın artıyor. Hayal ettiğin bedene ulaşmak kadar, bu süreçte kazandığın yeni alışkanlıklar da kıymetli. Kısa vadeli hedefler uğruna uzun vadeli sağlığından vazgeçme. Tartıdaki sayı her zaman ilerlemeyi göstermez. Asıl ilerleme, markette sağlıklı tercihler yaptığında, bir davette kontrolünü kaybetmediğinde, duygularını yemekle bastırmamayı öğrendiğinde gerçekleşecektir. Ama acele etme kendine zaman ver.

DERİN BİR NEFES AL

Şimdi bir kez daha derin bir nefes al. Bu sürecin kolay olmadığını biliyorsun ve yaşıyorsun ancak kendin için, sağlığın için, gelecekteki mutlu "sen" için asla pes etme. Yol uzun olabilir ama her adım seni daha güçlü, daha sağlıklı ve daha mutlu birine yaklaştırıyor. Vazgeçme. Dönem dönem motivasyonunu kaybettiğin anlarda tekrar oyuna dönebilmen için bu önerilere mutlaka göz atmalısın.

ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAP

1.HEDEFLERİNİ NETLEŞTİR: Kilo vermek değil, neden kilo vermek istediğini kendine hatırlat. Sağlık, enerji, özgüven gibi. Yani hedefini somutlaştır. 2. KÜÇÜK HEDEFLERLE BAŞLA : 5 kilo yerine önce 1 kiloyu hedefle. Küçük başarılar seni büyük hedefe daha kolay götürür.

3 .İLERLEMENİ TAKİP ET : Günlük tut ya da uygulama kullan. Tartı dışında bel çevresi, kıyafet uyumu, enerji seviyeni de gözlemle.

4. KENDİNE GERÇEKÇİ OL : Her gün mükemmel beslenmek zorunda değilsin. Bazen yapılan kaçamaklar seni başarısız yapmaz.

5. SEVDİĞİN SAĞLIKLI YİYECEKLERİ KEŞFET : Diyet demek tatsız tuzsuz yemekler demek değil. Lezzetli ve sağlıklı tariflerle kendini ödüllendir.

6. YEMEK DIŞINDA KENDİNİ ÖDÜLLENDİR : Hedefine ulaştığında kendine yeni bir kitap, kıyafet ya da masaj gibi bir ödül ver.

7. OLUMSUZ DÜŞÜNCELERLE SAVAŞ : "Yine bozacağım" yerine "Bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım" de.

8. SOSYAL DESTEK AL : Ailene, arkadaşlarına veya diyetisyenine sürecinden bahset. Yalnız olmadığını bilmek motive eder.

9 .RUTİNİ BOZMA : Küçük adımlarla bile olsa her gün sürece dahil ol. Disiplin, motivasyonun yerini alabilir.

10. KENDİNE KARŞI NAZİK OL : Motivasyonun düştüğü günler olacak. Önemli olan toparlanıp tekrar devam edebilmek. Unutma, diyet yapmak kendinle veya bir başkasıyla yaptığın bir yarış değil; kendine iyi bakma yolunda adımlar attığın bir yolculuktur. Sabırlı olursan güzel sonuçlar senin olacaktır.