Suda bekletilen kaşık hijyen açısından riskli

GIDA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurma satışı yapan esnafı hijyen konusunda uyardı. Toprak, "Dondurmayı aldığımız kaşık suda bekletiliyor. Bu da ciddi bir problem. Hava sıcak. Oluşacak mikroorganizmalar suya geçip ciddi bir çapraz bulaşmaya neden olabilir. Burada önemli olan, kaşık suyunun sıklıkla değiştirilmesidir" dedi.

Toprak, "Eğer ambalajlı bir ürün alınacaksa, ambalajın deforme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Özelikle dondurma içerisinde kristalleşmiş buz varsa, o dondurmadan uzak durulmalı. Çünkü bu dondurmanın çözülüp tekrar donduğunu gösterir. Her mevsim dondurma tüketilebilecek üründür. Muhakkak dondurma yedikten sonra üzerine bir bardak su da içmek gerekir" diye konuştu.